Aménagement à 2×3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine

La préservation de l’environnement au cœur du projet

L’évolution des réglementations et l’investissement de VINCI Autoroutes en matière d’environnement et d’acoustique permettent de mieux intégrer l’autoroute, de préserver la biodiversité et d’améliorer le cadre de vie des riverains.

L’eau, un bien commun à préserver

La question de l’eau est un pan essentiel du projet d’aménagement de l’A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. Deux réseaux d’assainissement indépendants ont été créés : un réseau pour récupérer les eaux des bassins versants naturels et un autre pour collecter les eaux de la chaussée. Ainsi, 26 bassins d’assainissement ont été créés dans le cadre du chantier. Des mesures environnementales ont également été mises en œuvre comme pour renaturer 1000 mètres de cours d’eau, créer des mares à amphibiens et préserver des espèces piscicoles.

Environnement et acoustique : un cadre de vie sauvegardé

Dès la phase projet, les études ont été réalisées dans le but de réduire les éventuels effets de l’aménagement sur l’environnement. Ensuite, pendant la phase de travaux, l’aménagement a été mené dans le respect de la biodiversité locale. Toutes les mesures ont été prises pour minimiser les effets du chantier sur l’environnement et pour protéger la faune et la flore locales. Selon le principe ERC (éviter, réduire, compenser), VINCI Autoroutes a défini et mis en œuvre différents types de mesures pour préserver la biodiversité. Ainsi, 28 mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont été mises en œuvre pour préserver la biodiversité sur cette opération. Parmi les mesures emblématiques, VINCI Autoroutes a créé des zones humides, une frayère à brochets ou encore restauré près de 6 hectares de pelouses calcicoles.

Enfin, l’environnement sonore aux abords de l’autoroute a été une préoccupation récurrente de la part des riverains. Suite à la concertation publique, VINCI Autoroutes a installé dix fois plus d’écrans acoustiques que ce que la règlementation impose pour répondre aux demandes des habitants les plus concernés. 3595 mètres d’écrans acoustiques ont été installés et la chaussée est entièrement revêtue d’enrobés à propriétés phoniques sur les 24 km entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine.