Aménagement à 2×3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine
A10
Sur l’autoroute A10 au sud de Tours (Indre-et-Loire), une 3e voie a été mise en service en juillet 2023. Pour les usagers, cette portion de 24 km apporte plus de sécurité et de confort de conduite ; pour les riverains, une infrastructure plus respectueuse de leur environnement.
Sommaire
Le projet
L'autoroute A10 entre Veigné et Poitiers
La modernisation de la portion d’autoroute comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine fait partie d’un vaste projet allant jusqu’à Poitiers. Il s’inscrit dans le cadre du Plan de relance autoroutier signé entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes en août 2015. Ce Plan entend rénover les infrastructures autoroutières, soutenir la croissance économique et contribuer à la création d’emplois au cœur des territoires. Le passage de l’A10 à 2×3 voies représentent un investissement de 244 millions d’euros pris en charge par VINCI Autoroutes. Les études de cette opération ont été menées sur 93 km entre Veigné et Poitiers, puis le projet a été déclaré d’utilité publique en juillet 2018. Suite à ces procédures, le travaux d’aménagement de l’A10 à 2×3 voies ont débuté sur la portion de 24 km située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine.
Pour mener un projet de cette ampleur, il était essentiel que les besoins de toutes les parties prenantes soient pleinement entendus. Les contributions émanant du territoire pendant cette phase de concertation ont permis d’enrichir le projet.
- Une concertation publique réglementaire (2016) qui a rassemblé 5 000 participants.
- Un travail de coordination avec les élus et les riverains engagé depuis 2015 : des rencontres avec le territoire, des ateliers de co-construction et des permanences foncières.
- Une enquête publique (2018)
- Arrêté inter-préfectoral du 24 juillet 2018 délivré par les préfètes d’Indre-et-Loire et de la Vienne qui déclarent le projet d’utilité publique
- Arrêté d’Autorisation Environnementale délivré par les préfètes d’Indre-et-Loire et de la Vienne
Un aménagement au service du territoire
La mobilité des habitants d’Indre-et-Loire et, plus largement, de tous les usagers de l’autoroute, a été au cœur du projet. Débuté fin 2019, l’aménagement autoroutier a poursuivi trois objectifs :
- améliorer la fluidité et renforcer la sécurité de cet axe stratégique,
- soutenir le développement économique du territoire,
- améliorer l’insertion environnementale de l’infrastructure.
Ainsi, cette portion qui accueille en moyenne 35 000 véhicules par jour, dont 20% de poids lourds, est une infrastructure modernisée qui répond aux standards actuels en matière de sécurité, de normes acoustiques et de protection de l’environnement.
Les chiffres clés
244 M€
100% financés par VINCI Autoroutes
4 ans
de travaux
24 km
de chantier
300 personnes
en moyenne sur le chantier
Des travaux d'exception
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, de nombreuses facettes ont façonné ce chantier d’ampleur. Une 3e voie a été créée sur 24 km, 14 ouvrages d’art ont été adaptés, deux viaducs construits, un réseau d’assainissement créé, des protections acoustiques installées et des mesures environnementales mises en place. Un chantier d’une grande variété qui a requis des équipes pluridisciplinaires et des expertises de pointe.
Tout au long du chantier, une attention particulière a été portée aux besoins du territoire. Des réunions ont été régulièrement organisées. Un dialogue permanent, la prise en compte des enjeux locaux et une communication réactive ont permis de répondre aux attentes du terrain et d’adapter, au besoin, certaines phases de travaux.
2 viaducs
Les viaducs de l'Indre et du Courtineau
10
passages supérieurs
4
passages inférieurs
26
bassins
Zoom sur les viaducs
Entre et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 franchit les vallées de l’Indre et du Courtineau par l’intermédiaire de viaducs. Un nouveau viaduc a été construit dans chaque vallée pour accueillir l’un des deux sens de circulation tandis que les viaducs existants sont affectés à l’autre sens.
- Le viaduc de l’Indre (Veigné) : le mariage du béton et de l’acier - 204 mètres de long, 1 300 tonnes de poutres
Le viaduc de l’Indre est un ouvrage mixte, constitué de béton et d’acier. Il est composé de quatre poutres métalliques qui ont été assemblées sur place, depuis une plateforme à proximité de l’autoroute, puis « lancées » lors de deux opérations de grande envergure.
- Le viaduc du Courtineau (Saint-Epain) : un assemblage sur place et en hauteur- 213 mètres de long, 30 mètres de hauteur
Le viaduc du Courtineau est un ouvrage en béton précontraint, dont le tablier est construit à l’aide de voussoirs en encorbellements successifs coulés en place. 52 voussoirs courants ont été coulés les uns à la suite des autres pour former le tablier du nouveau viaduc.
L'insertion professionnelle
Un engagement à succès
Pour que le chantier d’aménagement de l’A10 bénéficie au territoire, VINCI Autoroutes a intégré dans ses contrats de travaux des heures d’insertion professionnelle à destination des personnes éloignées de l’emploi. Cette démarche solidaire a rencontré un franc succès puisque l’objectif initial de 89 840 heures d’insertion professionnelle a été dépassé. Autour du CREPI Touraine*, VINCI Autoroutes a travaillé avec de nombreux partenaires locaux (GEIQ BTP 37, Touraine Insertion, Pôle emploi et la Mission locale du Chinonais), permettant à des personnes résidant en Indre-et-Loire de retrouver le chemin de l’emploi.
* Club régional d’entreprises partenaires de l’insertion
110 000 heures
d’insertion professionnelle
72 personnes
embauchées par les entreprises de travaux
9
contrats à durée indéterminée (CDI)
L'environnement
La préservation de l’environnement au cœur du projet
L’évolution des réglementations et l’investissement de VINCI Autoroutes en matière d’environnement et d’acoustique permettent de mieux intégrer l’autoroute, de préserver la biodiversité et d’améliorer le cadre de vie des riverains.
L’eau, un bien commun à préserver
La question de l’eau est un pan essentiel du projet d’aménagement de l’A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. Deux réseaux d’assainissement indépendants ont été créés : un réseau pour récupérer les eaux des bassins versants naturels et un autre pour collecter les eaux de la chaussée. Ainsi, 26 bassins d’assainissement ont été créés dans le cadre du chantier. Des mesures environnementales ont également été mises en œuvre comme pour renaturer 1000 mètres de cours d’eau, créer des mares à amphibiens et préserver des espèces piscicoles.
Environnement et acoustique : un cadre de vie sauvegardé
Dès la phase projet, les études ont été réalisées dans le but de réduire les éventuels effets de l’aménagement sur l’environnement. Ensuite, pendant la phase de travaux, l’aménagement a été mené dans le respect de la biodiversité locale. Toutes les mesures ont été prises pour minimiser les effets du chantier sur l’environnement et pour protéger la faune et la flore locales. Selon le principe ERC (éviter, réduire, compenser), VINCI Autoroutes a défini et mis en œuvre différents types de mesures pour préserver la biodiversité. Ainsi, 28 mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont été mises en œuvre pour préserver la biodiversité sur cette opération. Parmi les mesures emblématiques, VINCI Autoroutes a créé des zones humides, une frayère à brochets ou encore restauré près de 6 hectares de pelouses calcicoles.
Enfin, l’environnement sonore aux abords de l’autoroute a été une préoccupation récurrente de la part des riverains. Suite à la concertation publique, VINCI Autoroutes a installé dix fois plus d’écrans acoustiques que ce que la règlementation impose pour répondre aux demandes des habitants les plus concernés. 3595 mètres d’écrans acoustiques ont été installés et la chaussée est entièrement revêtue d’enrobés à propriétés phoniques sur les 24 km entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine.
26
bassins
3 595 mètres
d'écrans acoustiques
28
mesures environnementales
La sécurité sur les chantiers
La sécurité est un enjeu central sur les chantiers du réseau VINCI Autoroutes. La direction de la maîtrise d’ouvrage met en place une organisation permettant de faire appliquer une politique ambitieuse zéro accident avec des exigences contractuelles et une présence humaine sur le terrain.
Sur le chantier d’aménagement entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, de nombreuses mesures ont été mises en place. Parmi elles, des accueils/visites sécurité fréquents et des temps de formation réguliers.
Pendant les travaux, les équipes de l’exploitation ont fait preuve d’une attention de tous les instants pour faciliter et sécuriser les travaux sur une autoroute en circulation. Une vingtaine d’agents routiers est mobilisée 24h/24, 365 jours par an pour sécuriser, entretenir et assurer la viabilité hivernale de l’infrastructure.
La sécurité des voyageurs a été une préoccupation constante à chaque étape des travaux. Certaines phases ont nécessité une coordination accrue avec les équipes de l’exploitation (balisages, basculements, signalétique travaux, mobilisation du personnel…). Et ce, dans le but d’assurer un niveau de service optimal aux usagers afin qu’ils puissent voyager en toute sécurité.