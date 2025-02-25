Travaux
A10 Veigné-Sainte-Maure-de-Touraine : un bilan environnemental positif
Après 1 an et demi de mise en service, l’élargissement à 3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine s’est accompagné de mesures environnementales importantes qui présentent un résultat positif.
À ce jour, les suivis écologiques réalisés sur près de trente sites confirment la pertinence des solutions mises en œuvre et démontrent qu’un élargissement d’autoroute favorise à la fois la sécurité et la fluidité du trafic, tout en contribuant à la préservation de la faune et de la flore locales. Les mesures d’accompagnement, d’évitement et compensatoires… autant d’initiatives qui assurent une meilleure intégration de l’autoroute dans son environnement.
24
km
d’élargissement à 3 voies
28
mesures environnementales
dont :
- une frayère à brochet d’1 hectare,
- plus de 13 hectares de zones humides,
- 6 hectares de pelouses calcicoles,
- 6 mares écologiques
26
bassins
d'assainissement
3 595
mètres
d'écrans acoustiques
24
km
d'enrobés phoniques
Focus sur une mesure innovante : l’installation de banquettes sur les ouvrages hydrauliques
Parmi ces initiatives, l’installation de banquettes sur les ouvrages hydrauliques s’est particulièrement distinguée. Assurant une meilleure transparence écologique, les banquettes installées sur l’ouvrage du Longue Plaine portent pleinement leur fruit :
Entre mars et fin décembre 2024, si l’on exclut les espèces invasives (Ragondin et Rat surmulot), 645 passages de faune ont eu lieu (soit sur les banquettes soit à terre lorsque le ruisseau est à sec) dont 516 passages du Castor d’Eurasie.
Un suivi rigoureux des mesures écologiques
Les suivis menés sur le terrain montrent que les aménagements répondent aux attentes écologiques. L’ensemble des aménagements sera suivi dans le temps et des phases d’entretien seront mises en place pour garantir la pérennité des résultats obtenus.
Engagée et fortement présent tout au long de l’opération, la DDT, après échanges avec Cofiroute, a pris un arrêté modificatif précisant les suivis à réaliser afin d’adapter au mieux les suivis réglementaires et la réalité du terrain.