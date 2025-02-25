A10 Veigné-Sainte-Maure-de-Touraine : un bilan environnemental positif

Parmi ces initiatives, l’installation de banquettes sur les ouvrages hydrauliques s’est particulièrement distinguée. Assurant une meilleure transparence écologique, les banquettes installées sur l’ouvrage du Longue Plaine portent pleinement leur fruit :

Entre mars et fin décembre 2024, si l’on exclut les espèces invasives (Ragondin et Rat surmulot), 645 passages de faune ont eu lieu (soit sur les banquettes soit à terre lorsque le ruisseau est à sec) dont 516 passages du Castor d’Eurasie.