Les chantiers de l'autoroute A61

L’autoroute A61 relie Toulouse à Narbonne, partie Est de « l’Autoroute des Deux Mers », assurant la liaison entre façade Atlantique et Méditerranée. Son tracé traverse la Haute-Garonne et l’Aude, territoires marqués par des paysages agricoles et viticoles, en longeant aussi par endroits le canal du Midi. L’A61 accompagne ainsi les flux de transit et du quotidien, en reliant pôles urbains, territoires agricoles et sites touristiques majeurs, entre Toulouse, Carcassonne et le littoral méditerranéen.

En tant que concessionnaire de l’État, VINCI Autoroutes assure l’entretien continu et l’adaptation de l’infrastructure, tant sur les chaussées et équipements, que sur les ouvrages d’arts et les principaux nœuds autoroutiers, notamment à Toulouse où convergent les axes vers Bordeaux (A62), Bayonne (A64) et Albi (A68).