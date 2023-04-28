Travaux d'aménagement à 2×3 voies de Toulouse à Narbonne

Après plus de 4 ans et demi de travaux, cette inauguration a marqué l’achèvement d’un chantier d’envergure exceptionnelle de 20 km dans le département de l’Aude et 14 km dans le département de la Haute-Garonne, destiné à faire évoluer un axe structurant de la mobilité en Occitanie.

L’élargissement à 2×3 voies de l’A61 permet d’améliorer les conditions de sécurité en fluidifiant le trafic sur cet axe, qui accueille en moyenne 40 000 véhicules par jour, avec des pics à 80 000 véhicules par jour en été.