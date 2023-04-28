Travaux d'aménagement à 2×3 voies de Toulouse à Narbonne
Le mercredi 12 juillet 2023, Thierry Bonnier, Préfet de l’Aude, et Pierre Coppey, Président de VINCI Autoroutes, ont inauguré l’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A61 sur 34 km entre Toulouse et Narbonne.
Présentation
Après plus de 4 ans et demi de travaux, cette inauguration a marqué l’achèvement d’un chantier d’envergure exceptionnelle de 20 km dans le département de l’Aude et 14 km dans le département de la Haute-Garonne, destiné à faire évoluer un axe structurant de la mobilité en Occitanie.
L’élargissement à 2×3 voies de l’A61 permet d’améliorer les conditions de sécurité en fluidifiant le trafic sur cet axe, qui accueille en moyenne 40 000 véhicules par jour, avec des pics à 80 000 véhicules par jour en été.
Les grandes étapes de l'opération
34 km
de 3e voie à construire dans chaque sens de circulation
200 millions d'€
investis par VINCI Autoroutes dont 25% consacrés à l'environnement
2,5 millions
d'heures travaillées sur les premières sections
50
bassins de récupération et de traitement des eaux pluviales créés
1
écopont créé pour favoriser la biodiversité du Massif de Fontfroide
1
écoduc créé pour permettre le passage de la petite faune