Travaux d'aménagement à 2×3 voies de Toulouse à Narbonne

Le mercredi 12 juillet 2023, Thierry Bonnier, Préfet de l’Aude, et Pierre Coppey, Président de VINCI Autoroutes, ont inauguré l’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A61 sur 34 km entre Toulouse et Narbonne.

Présentation

Après plus de 4 ans et demi de travaux, cette inauguration a marqué l’achèvement d’un chantier d’envergure exceptionnelle de 20 km dans le département de l’Aude et 14 km dans le département de la Haute-Garonne, destiné à faire évoluer un axe structurant de la mobilité en Occitanie.

L’élargissement à 2×3 voies de l’A61 permet d’améliorer les conditions de sécurité en fluidifiant le trafic sur cet axe, qui accueille en moyenne 40 000 véhicules par jour, avec des pics à 80 000 véhicules par jour en été. 

A61-carte des travaux

Les grandes étapes de l'opération

A61-phases des travaux

34 km

de 3e voie à construire dans chaque sens de circulation

200 millions d'€

investis par VINCI Autoroutes dont 25% consacrés à l'environnement

2,5 millions

d'heures travaillées sur les premières sections

50

bassins de récupération et de traitement des eaux pluviales créés

1

écopont créé pour favoriser la biodiversité du Massif de Fontfroide

1

écoduc créé pour permettre le passage de la petite faune

Pour en savoir plus

Le programme du secteur Midi-Toulousain

autoroutes-miditoulousain-programme_20230428.pdf

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