Entretien des chaussées entre Toulouse-sud et la bifurcation A61/A66

Afin de limiter la gêne dans ce secteur très emprunté lors des déplacements domicile-travail, ces travaux se sont déroulés uniquement de nuit. Chaque matin l’autoroute a été rendue à la circulation sur toutes les voies. Cependant, les conducteurs ont pu être amenés à circuler sur une chaussée rabotée en journée, avant que la nouvelle couche d’enrobé ne soit appliquée la nuit suivante.

Cette configuration a imposé une limitation de vitesse à 90km/h pour assurer la sécurité de tous.