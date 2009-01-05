Entretien des chaussées entre Toulouse-sud et la bifurcation A61/A66
De mars à juin 2025, afin de garantir la sécurité et le confort des usagers, VINCI Autoroutes a conduit une importante opération d'entretien des chaussées de la section courante et de l’échangeur de Montgiscard (n°19.1), sur l’autoroute A61 entre la barrière de Toulouse-sud et la bifurcation A61/A66.
Présentation de l'opération
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes a réalisé la rénovation des chaussées de l’A61 entre la barrière de Toulouse-sud et la bifurcation A61/A66. Ces travaux visaient à assurer le confort et la sécurité des usagers en préservant les qualités d’adhérence de la chaussée. Lors de cette opération, 38 km de chaussées de l’A61 (19 km par sens) ont été rénovés, y compris au niveau de l’échangeur de Montgiscard (n°19.1) et d’une portion de l’A620 (périphérique toulousain).
38km
de chaussées rénovées (19km par sens)
3 800 heures
de travail en faveur de l'insertion professionnelle
11,5 millions d'euros
entièrement financés par VINCI Autoroutes
150
personnes mobilisées en moyenne sur ce chantier
Les opérations de rénovation se sont étendues du 10 mars jusqu’à fin juin 2025. Afin de limiter la gêne dans ce secteur très emprunté lors des déplacements domicile-travail, les travaux se sont déroulés uniquement de nuit du lundi soir au samedi matin. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux ont été mis en place et les conducteurs ont été amenés à circuler du même côté de l’autoroute dans les 2 sens.
Néanmoins, des fermetures d’une partie de l’autoroute A61 et du périphérique toulousain étaient nécessaires ainsi que la fermeture de l’échangeur de Montgiscard (n°19.1). Des déviations étaient mises en place pour guider les conducteurs. Chaque matin, l’autoroute a été rendue à la circulation dans des conditions normales.
Soyez vigilant et adaptez votre vitesse !
Afin de limiter la gêne dans ce secteur très emprunté lors des déplacements domicile-travail, ces travaux se sont déroulés uniquement de nuit. Chaque matin l’autoroute a été rendue à la circulation sur toutes les voies. Cependant, les conducteurs ont pu être amenés à circuler sur une chaussée rabotée en journée, avant que la nouvelle couche d’enrobé ne soit appliquée la nuit suivante.
Cette configuration a imposé une limitation de vitesse à 90km/h pour assurer la sécurité de tous.
Un chantier décarboné
Pour réduire l’impact de ses activités, dans le cadre de l’ambition environnementale du groupe VINCI, et pour répondre à l’objectif de réduction de 50% des émissions de CO2 sur les chantiers VINCI Autoroutes, le maître d’ouvrage engage de nombreuses actions de réduction des impacts environnementaux.
Les travaux de rénovation de la chaussée menés sur l’autoroute A61 intègrent également dans leur réalisation un ensemble d’actions en faveur de la décarbonation du chantier.
Agir pour le climat :
- Utilisation d’une énergie plus verte pour la centrale
- Optimisation des distances de transport et l’utilisation du fret ferroviaire pour l’apport des matériaux.
- Une flotte de véhicule alimentée en biocarburant
Favoriser l’économie circulaire :
- Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation
- Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme
Préserver les milieux naturels :
- Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation
- Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme
Pour s’informer en temps réel sur l’actualité et les conditions de circulation
VINCI Autoroutes dispose d’un dispositif de communication complet :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A61Trafic