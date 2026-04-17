Travaux
Semaine du 20 avril 2026 : A8 Travaux de diagnostic d’étanchéité
Au cours des deux nuits, du mardi 21 et du mercredi 22 avril 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de diagnostic d’étanchéité d’un ouvrage d’art, situé au niveau de l’échangeur de Coudoux-La Fare les Oliviers (n°28), sur l’A8.
Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 22h à 6h le lendemain mais nécessiteront la fermeture de la bretelle de sortie de cet échangeur, pour tous les véhicules en provenance d’Aix-en-Provence/Nice et en direction de Marseille. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. Au
Au cours des deux nuits du mardi 21 avril et du mercredi 22 avril 2026, de 22h à 6h le lendemain, la bretelle de sortie de l’échangeur de Coudoux - La Fare les Oliviers (n°28) sera fermée pour tous les véhicules en provenance d’Aix-en-Provence/Nice et en direction de Marseille.
Par conséquent, les conducteurs souhaitant se rendre en direction de Marseille devront :
- soit emprunter l’A51 depuis la bifurcation A8/A51, situé dans le secteur d’Aix-en-Provence ;
- soit continuer sur l’autoroute A7, prendre l’A54 et sortir à l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) pour reprendre l’autoroute en direction de Marseille à ce même échangeur, ou suivre la D113 en direction de Marseille.