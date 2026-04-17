Semaine du 20 avril 2026 : A8 Travaux de diagnostic d’étanchéité

Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 22h à 6h le lendemain mais nécessiteront la fermeture de la bretelle de sortie de cet échangeur, pour tous les véhicules en provenance d’Aix-en-Provence/Nice et en direction de Marseille. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. Au