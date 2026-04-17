Travaux
Semaine du 20 avril 2026 : A7 – Travaux de fauchage
Au cours des quatre nuits du lundi 20 avril au jeudi 23 avril 2026 inclus, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage au niveau des échangeurs de Cavaillon (n°25), de Sénas (n°26) et de Salon nord (n°27), situés sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 6h le lendemain, mais nécessiteront cependant la fermeture de ces échangeurs selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Au cours des deux nuits du lundi 20 avril et du mardi 21 avril 2026, entre 21h et 6h le lendemain, l’échangeur de Cavaillon (n°25) sur l’A7 sera fermé. Par conséquent :
Pour emprunter l’A7 :
- en direction de Lyon : o les véhicules légers devront suivre la D99 puis la D24 en direction du nord afin de prendre à l’échangeur Avignon centre / Châteaurenard (n°24) ;
- en raison de la limitation de tonnage dans la traversée d’Orgon, les poids lourds devront suivre la D99 puis la D26 en direction de Cabannes, puis la D24 en direction d’Avignon, afin de prendre l’A7 à l’échangeur Avignon centre / Châteaurenard (n°24) ;
- en direction de Marseille : les conducteurs devront suivre la D99, la D26 côté sud, puis la D7n afin de prendre l’autoroute à l’échangeur de Sénas (n°26).
Pour quitter l’A7 :
- les véhicules légers devront sortir au niveau de l’échangeur Avignon centre / Châteaurenard (n°24) ou de l’échangeur de Sénas (n°26) afin de suivre la D7n, la D26 ou la D99 ;
- les poids lourds souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur Avignon centre / Chateaurenard (n°24) puis suivre la direction de Cavaillon en empruntant la D907, la D7n en direction d'Orgon puis la D26 - route de Cavaillon (direction Cabannes - A7), puis la D99.
Au cours de la nuit du mercredi 22 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain, l’échangeur de Sénas (n°26) sera fermé. Par conséquent :
Pour quitter l’A7 :
- les automobilistes en provenance de Lyon souhaitant rejoindre le secteur de Sénas devront sortir à l’échangeur de Cavaillon (n°25), suivre la D99, la D26 puis la D7n en direction de Sénas. Les poids-lourds ayant un poids total en charge (PTAC) supérieur à 19 tonnes devront sortir à l’échangeur de Salon nord (n°27) pour suivre la D538 en direction de Lyon/Sénas.
- en provenance de Marseille
- les poids lourds de plus de 7 tonnes devront sortir à l’échangeur Grans/Salon-de-Provence (n°14) sur l’A54, suivre la D538, puis la D7n en direction de Sénas ;
- les autres usagers souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur de Salon centre (n°15) puis suivre la D538 et la D7n.
Pour rejoindre l’A7 :
- les automobilistes en direction de Marseille devront suivre la D538 en direction de Salon-de- Provence puis la D113 afin de reprendre l’autoroute A54 à l’échangeur de Grans/Salon-de- Provence (n°14) en direction de Marseille ;
- ceux en direction de Lyon devront suivre la D7n en direction de Lyon puis la D26 en direction de Cavaillon pour prendre l'A7 à l'échangeur de Cavaillon (n°25).
Au cours de la nuit du jeudi 23 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain, l’échangeur de Salon nord (n°27) sera fermé. Par conséquent :
- les conducteurs en provenance de Lyon et souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) sur l’A54 ;
- les conducteurs souhaitant se rendre en direction de Lyon devront suivre la D538 afin de prendre l’autoroute à l’échangeur de Sénas (n°26) en direction de Lyon.