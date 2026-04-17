Semaine du 20 avril 2026 : A7 – Travaux de fauchage

Au cours des quatre nuits du lundi 20 avril au jeudi 23 avril 2026 inclus, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage au niveau des échangeurs de Cavaillon (n°25), de Sénas (n°26) et de Salon nord (n°27), situés sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 6h le lendemain, mais nécessiteront cependant la fermeture de ces échangeurs selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.