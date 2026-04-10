Semaine du 13 avril 2026 : travaux d’entretien d’un ouvrage d’art dans le secteur de Poitiers

Dans la nuit du mardi 14 avril au mercredi 15 avril 2026, VINCI Autoroutes procèdera à des travaux d’entretien d’un ouvrage d’art au niveau de l’échangeur de Poitiers nord (n°29). Cette opération est nécessaire pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir des conditions de circulation optimales en matière de sécurité.