Travaux
Semaine du 13 avril 2026 : travaux d’entretien d’un ouvrage d’art dans le secteur de Poitiers
Publié le 10 avril 2026
Dans la nuit du mardi 14 avril au mercredi 15 avril 2026, VINCI Autoroutes procèdera à des travaux d’entretien d’un ouvrage d’art au niveau de l’échangeur de Poitiers nord (n°29). Cette opération est nécessaire pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir des conditions de circulation optimales en matière de sécurité.
En conséquence, la sortie sera obligatoire et l’entrée sera interdite au niveau de l’échangeur de Poitiers nord (n°29) pour les véhicules circulant dans le sens Paris vers Bordeaux. Des itinéraires de déviation seront mis en place pendant ces travaux pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation ?
La nuit du mardi 14 avril 2026, de 21h à 7h le lendemain :
- la sortie sera obligatoire au niveau de l’échangeur de Poitiers nord (n°29) sur l’A10 pour les véhicules venant de Paris, circulant en direction de Bordeaux ;
- l’entrée sera interdite au niveau de l’échangeur de Poitiers nord (n°29) sur l’A10 pour les véhicules circulant en direction de Bordeaux ;
Par conséquent :
- les usagers venant de Paris souhaitant poursuivre leur trajet en direction de Bordeaux ou les usagers souhaitant emprunter l’A10 à Poitiers nord (n°29) devront suivre la route de Chardonchamp et la D910 pour reprendre l’A10 à Poitiers sud (n°30).
A noter :
- l’aire de repos Les Cent-Septiers sera fermée du mardi 14 avril, 8h au mercredi 15 avril 2026, 7h. De fait, l’accès aux bornes IRVE sera impossible ;
- en cas d’aléas, cette opération pourra être reportée la nuit du jeudi 16 avril 2026, selon les mêmes modalités.