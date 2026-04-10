Semaine du 13 avril 2026 : fermeture de l'autoroute entre Saint-jean-de-Luz Sud et Biriatou

VINCI Autoroutes va réaliser, au cours de la nuit lundi 13 avril 2026, une opération de dépose d'un portique situé entre Saint-jean-de-Luz Sud et Biriatou, sur l’A63. Pour mener cette opération en toute sécurité, celle-ci nécessite la fermeture de l’A63 entre Saint-jean-de-Luz Sud (n°2) et Biriatou (n°1) ainsi que la fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Saint-jean-de-Luz Sud (n°2) en direction de l'Espagne. Des itinéraires de déviation seront mis en place.