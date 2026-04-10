Travaux
Semaine du 13 avril 2026 : fermeture de l'autoroute entre Saint-jean-de-Luz Sud et Biriatou
VINCI Autoroutes va réaliser, au cours de la nuit lundi 13 avril 2026, une opération de dépose d'un portique situé entre Saint-jean-de-Luz Sud et Biriatou, sur l’A63. Pour mener cette opération en toute sécurité, celle-ci nécessite la fermeture de l’A63 entre Saint-jean-de-Luz Sud (n°2) et Biriatou (n°1) ainsi que la fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Saint-jean-de-Luz Sud (n°2) en direction de l'Espagne. Des itinéraires de déviation seront mis en place.
Conditions de circulation au cours de la nuit du lundi 13 avril 2026
La nuit du lundi 13 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain, l'autoroute A63 sera fermée entre Saint-jean- de-Luz Sud (n°2) et Biriatou (n°1) pour tous les conducteurs en direction de l'Espagne. Par ailleurs, la bretelle d'entrée de l'échangeur de Saint-jean-de-Luz Sud (n°2) sera également fermée en direction de l'Espagne. Par conséquent :
- les usagers circulant sur l’A63 en direction de l'Espagne seront invités à sortir à Saint-jean de-Luz Sud (n°2) pour reprendre l’A63 à l'échangeur de Biriatou (n°1);
- les usagers souhaitant entrer à l'échangeur de Saint-jean-de-Luz Sud (n°2) en direction de l'Espagne devront rejoindre l’A63 au niveau de l'échangeur de Biriatou (n°1).