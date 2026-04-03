Travaux
Semaine du 6 avril 2026 : rénovation des chaussées de l’A61
Publié le 03 avril 2026
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage des travaux de rénovation des chaussées sur l’autoroute A61. Ce chantier, qui concerne le tronçon situé entre Lézignan et la bifurcation A9/A61, sera réalisé exclusivement de nuit, pour limiter la gêne à la circulation. Cependant, les opérations vont nécessiter la fermeture nocturne et partielle de l’échangeur de Lézignan au cours des nuits du mardi 7 et du mercredi 8 avril 2026. .
Conditions de circulation au cours des nuits du mardi 7 et mercredi 8 avril
De 21h à 7h le lendemain, les entrées en direction de Toulouse et de Narbonne ainsi que la sortie en provenance de Narbonne de l’échangeur de Lézignan (n°25) seront fermées :
- les conducteurs souhaitant rejoindre l’autoroute en direction de Toulouse depuis le secteur de Lézignan pourront le faire depuis l’échangeur de Carcassonne Est via l’itinéraire S22 pour les véhicules légers et S52 pour les poids lourds ;
- les conducteurs en direction de Narbonne seront orientés, depuis le secteur de Lézignan, vers l’échangeur Narbonne Sud (n°38) via l’itinéraire S23 pour les véhicules légers et S53 pour les poids lourds ;
- les conducteurs souhaitant se rendre dans le secteur de Lézignan-Corbières pourront emprunter l'échangeur de Narbonne Sud et suivre l'itinéraire S24.