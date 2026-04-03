Semaine du 6 avril 2026 : rénovation des chaussées de l’A61

Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage des travaux de rénovation des chaussées sur l’autoroute A61. Ce chantier, qui concerne le tronçon situé entre Lézignan et la bifurcation A9/A61, sera réalisé exclusivement de nuit, pour limiter la gêne à la circulation. Cependant, les opérations vont nécessiter la fermeture nocturne et partielle de l’échangeur de Lézignan au cours des nuits du mardi 7 et du mercredi 8 avril 2026. .