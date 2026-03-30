Travaux
Lancement des travaux d'entretien des chaussées sur l'A64 entre Lannemezan et Saint-Gaudens
Depuis le lundi 30 mars 2026 jusqu’à mi-juin 2026, afin de garantir la sécurité et le confort des usagers, VINCI Autoroutes conduit une importante opération d’entretien des chaussées de l’A64, entre Lannemezan (n°16) et Saint-Gaudens (n°18).
PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes engage des travaux de rénovation des chaussées de l’autoroute A64 et des échangeurs de Capvern (n°15), de Lannemezan (n°16), de Montréjeau (n°17) et de Saint-Gaudens (n°18). 38 km de chaussées (19 km par sens) seront renouvelées afin d’assurer le confort et la sécurité des usagers en préservant les qualités d’adhérence.
38 km de chaussées rénovées
(19 km dans chaque sens)
100 % des agrégats d’enrobés générés
lors du rabotage seront recyclés dans le nouvel enrobé
7,9 millions d'euros HT
entièrement financés par VINCI Autoroutes
ORGANISATION DU CHANTIER ET CONDITIONS DE CIRCULATION
Les opérations de rénovation des chaussées entre Lannemezan (n°16) et Saint-Gaudens (n°18) se déroulent du lundi 30 mars 2026 à mi-juin 2026. Elles s’organisent de jour, tout en maintenant la circulation sur autoroute. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux seront mis en place et les usagers seront amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute. Néanmoins, des fermetures ponctuelles de jour ou de nuit des échangeurs présents sur cette section seront nécessaires. L’aire de service du Comminges sera également fermée lorsque les travaux sur l’autoroute se dérouleront à sa hauteur.
Des déviations balisées par des panneaux jaunes seront alors mises en place pour guider les conducteurs.
Un dispositif COMPLET pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @A64Trafic