Lancement des travaux d'entretien des chaussées sur l'A64 entre Lannemezan et Saint-Gaudens

Les opérations de rénovation des chaussées entre Lannemezan (n°16) et Saint-Gaudens (n°18) se déroulent du lundi 30 mars 2026 à mi-juin 2026. Elles s’organisent de jour, tout en maintenant la circulation sur autoroute. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux seront mis en place et les usagers seront amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute. Néanmoins, des fermetures ponctuelles de jour ou de nuit des échangeurs présents sur cette section seront nécessaires. L’aire de service du Comminges sera également fermée lorsque les travaux sur l’autoroute se dérouleront à sa hauteur.

Des déviations balisées par des panneaux jaunes seront alors mises en place pour guider les conducteurs.