Du 7 avril au 10 avril 2026 : fermeture de l’échangeur de Lannemezan (A64)

Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes réalise depuis le 30 mars et jusqu’à mi-juin 2026, la rénovation des chaussées de l’A64 entre Lannemezan et Saint-Gaudens. Afin de limiter la gêne aux usagers, ces travaux sont menés sous basculement de la circulation. Néanmoins, des fermetures ponctuelles des échangeurs présents sur cette section seront nécessaires. Ainsi, du mardi 7 avril au vendredi 10 avril 2026, l’échangeur de Lannemezan (n°16) sera fermé, selon les détails précisés ci-après. Des itinéraires de déviation, balisés par des panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs.

Dès 7h30 le mardi 7 avril 2026, jusqu’au vendredi 10 avril 2026 à 15h, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Lannemezan (n°16) seront fermées en continu dans les 2 sens de circulation pour tous les conducteurs. Des itinéraires de déviation seront proposés pour guider les conducteurs.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :