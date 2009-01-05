Travaux d’entretien des chaussées entre Lannemezan et Saint-Gaudens

Les opérations de rénovation des chaussées entre Lannemezan (n°16) et Saint-Gaudens (n°18) s’étendent à partir du lundi 30 mars et jusqu’à mi-juin 2026. Ces opérations se dérouleront de jour, tout en maintenant la circulation sur autoroute. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux seront mis en place et les usagers seront amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute. Néanmoins, des fermetures ponctuelles des échangeurs de Capvern (n°15), de Lannemezan (n°16), de Montréjeau (n°17) et de Saint-Gaudens (n°18) seront nécessaires. Ces fermetures pourront se dérouler de jour ou de nuit. L’aire de service du Comminges sera également fermée lorsque les travaux sur l’autoroute se dérouleront à sa hauteur.

Travaux sur échangeurs :

Fermeture de l’échangeur de Capvern (n°15)

Fermeture complète de l’échangeur du lundi 30 mars à 9h au mardi 31 mars à 21h.



Fermeture de l’échangeur de Lannemezan (n°16)

Fermeture complète de l’échangeur du mercredi 1er avril à 7h30 au vendredi 3 avril à 12h.



Fermeture de l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18)

Fermeture complète de l’échangeur les nuits du lundi 13 avril au vendredi 17 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain. Les équipes replieront le chantier chaque matin afin que les usagers puissent circuler dans des conditions normales.



Fermeture de l’échangeur de Montréjeau (n°17)

Fermeture complète de l’échangeur les nuits du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain. Les équipes replieront le chantier chaque matin afin que les usagers puissent circuler dans des conditions normales.

Des déviations balisées par des panneaux jaunes seront alors mises en place pour guider les conducteurs.

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ce planning pourrait être amené à évoluer.