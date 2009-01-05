Travaux d’entretien des chaussées entre Lannemezan et Saint-Gaudens
Opération de rénovation des chaussées
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes conduit une importante opération de rénovation des chaussées, à partir du lundi 30 mars et jusqu’à mi-juin 2026, sur l’A64 entre Lannemezan et Saint-Gaudens. Dans le périmètre des travaux, les chaussées de l’autoroute et des échangeurs de Capvern (n°15), de Lannemezan (n°16), de Montréjeau (n°17) et de Saint-Gaudens (n°18) seront également rénovées. Lors de cette opération, 38 km de chaussées (19 km par sens) seront renouvelés afin d’assurer le confort et la sécurité des usagers en préservant les qualités d’adhérence de la chaussée.
Sommaire
Chiffres clés
38 km de chaussées rénovées
(19 km dans chaque sens)
150 personnes
en moyenne mobilisées sur le chantier
7,9 millions d’euros HT
entièrement financés par VINCI Autoroutes
Environ 2 800 heures
d’insertion professionnelle
100 % des agrégats d’enrobés générés
lors du rabotage seront recyclés dans le nouvel enrobé
17 000t
d'agrégats d'enrobés générés
ORGANISATION DU CHANTIER ET CONDITIONS DE CIRCULATION
Les opérations de rénovation des chaussées entre Lannemezan (n°16) et Saint-Gaudens (n°18) s’étendent à partir du lundi 30 mars et jusqu’à mi-juin 2026. Ces opérations se dérouleront de jour, tout en maintenant la circulation sur autoroute. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux seront mis en place et les usagers seront amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute. Néanmoins, des fermetures ponctuelles des échangeurs de Capvern (n°15), de Lannemezan (n°16), de Montréjeau (n°17) et de Saint-Gaudens (n°18) seront nécessaires. Ces fermetures pourront se dérouler de jour ou de nuit. L’aire de service du Comminges sera également fermée lorsque les travaux sur l’autoroute se dérouleront à sa hauteur.
Travaux sur échangeurs :
- Fermeture de l’échangeur de Capvern (n°15)
Fermeture complète de l’échangeur du lundi 30 mars à 9h au mardi 31 mars à 21h.
- Fermeture de l’échangeur de Lannemezan (n°16)
Fermeture complète de l’échangeur du mercredi 1er avril à 7h30 au vendredi 3 avril à 12h.
- Fermeture de l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18)
Fermeture complète de l’échangeur les nuits du lundi 13 avril au vendredi 17 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain. Les équipes replieront le chantier chaque matin afin que les usagers puissent circuler dans des conditions normales.
- Fermeture de l’échangeur de Montréjeau (n°17)
Fermeture complète de l’échangeur les nuits du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain. Les équipes replieront le chantier chaque matin afin que les usagers puissent circuler dans des conditions normales.
Des déviations balisées par des panneaux jaunes seront alors mises en place pour guider les conducteurs.
En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ce planning pourrait être amené à évoluer.
UN CHANTIER DÉCARBONÉ
Pour réduire l’impact de ses activités, dans le cadre de l’ambition environnementale du groupe VINCI, et pour répondre à l’objectif de réduction de 50% des émissions de CO2 sur les chantiers VINCI Autoroutes, le maître d’ouvrage engage de nombreuses actions de réduction des impacts environnementaux.
Les travaux de rénovation de la chaussée menés sur l’autoroute A64 intègrent également dans leur réalisation un ensemble d’actions en faveur de la décarbonation du chantier.
Agir pour le climat :
- Utilisation d’une énergie plus verte pour la centrale avec du carburant biosourcé : le Dertal
- Optimisation des distances de transport
- Utilisation d’une flotte de véhicules fonctionnant aux biocarburants et intégrant des camions électriques
Préserver les milieux naturels :
- Récupération des eaux des balayeuses et raboteuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation
- Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur la plateforme.
Favoriser l’économie circulaire :
- 100 % des agrégats d’enrobés générés lors du rabotage seront recyclés dans le nouvel enrobé, ce qui permet de réduire les transports de granulats neufs et de diminuer le nombre de camions circulant sur le chantier.
- Utilisation du dispositif REUT by VINCI qui permet l’utilisation d’eaux non conventionnelles issues d’une station d’épuration.
UN DISPOSITIF POUR INFORMER LES CLIENTS EN TEMPS REEL
Pour vous accompagner dans vos déplacements, VINCI Autoroutes déploie un dispositif d’information complet
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @A64Trafic