Travaux
Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le mardi 21 et le vendredi 24 avril 2026
Publié le 17 avril 2026
Au cours de trois nuits, du mardi 21 avril au soir au vendredi 24 avril 2026 au matin, VINCI Autoroutes réalisera des travaux aux abords du Duplex A86. Ces opérations nécessiteront la fermeture complète du Duplex A86 pendant ces trois nuits. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
VINCI Autoroutes réalisera des travaux d’entretien de l’ouvrage du Duplex, ainsi que des infrastructures et des équipements, durant trois nuits, du mardi 21 avril au soir au vendredi 24 avril 2026 au matin, entre 21h et 6h.
Quels impacts sur les conditions de circulation ?
- Fermeture totale du Duplex A86 les 3 nuits du mardi 21 avril 2026 au soir au vendredi 24 avril 2026 au matin, de 21h à 6h.
Des itinéraires de déviation seront mis en place durant les nuits 3 nuits.