Services et aires
Sur les aires VINCI Autoroutes, une campagne d’information pour les victimes de violences
VINCI Autoroutes déploie sur l’ensemble de son réseau une campagne d’information destinée aux personnes victimes ou témoins de violences intrafamiliales et sexuelles. Affiches, messages diffusés sur le 107.7, personnel sensibilisé : les aires d’autoroute deviennent aussi des lieux d’information et d’orientation vers les dispositifs d’aide.
3000 affiches déployées sur l’ensemble des aires du réseau VINCI Autoroutes
Chaque jour, le réseau VINCI Autoroutes accueille jusqu’à 5 millions de voyageurs (jusqu’à 8 millions lors des pics de trafic). L’occasion, en cette rentrée 2026, de déployer une campagne nationale d’information visant à rendre plus visibles les solutions d’aide pour les victimes de violences intrafamiliales et sexuelles.
Lancée le 25 août 2026 en présence d’Aurore Bergé, ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, sur l’aire de Saint-Rambert-d’Albon sur l’autoroute A7, cette opération se traduit concrètement par l’installation de plus de 3 000 affiches dans les sanitaires des 181 aires de services et les 266 aires de repos du réseau VINCI Autoroutes.
Dans les prochaines semaines, les voyageurs pourront y retrouver les principaux contacts d’urgence et d’accompagnement :
- Le 3919, numéro national d’écoute pour les femmes victimes de violences
- Le 119, numéro dédié à l’enfance en danger
- Le 17, numéro d’urgence
- Le 114 par SMS
- Le site et l’application arretonslesviolences.gouv.fr.
L’objectif est simple : permettre à toute personne concernée d’accéder facilement à une information fiable lors d’une pause sur autoroute.
Une mobilisation pour informer, orienter et accompagner
Au-delà de l’affichage, la campagne est également relayée sur Radio VINCI Autoroutes (107.7) grâce à la diffusion de messages de sensibilisation. Le personnel présent sur les aires bénéficiera par ailleurs d’un dispositif de sensibilisation lui permettant de mieux détecter certaines situations, d’orienter les personnes concernées vers les bons interlocuteurs et de faciliter l’accès aux services d’aide existants. Plus de 11 000 agents au niveau national auront accès à cet outil de formation d’ici la fin de l’année.
A travers le déploiement de cette campagne, VINCI Autoroutes met la proximité de ses aires de services et de repos au service d’une information utile, accessible et visible partout sur le territoire. Lieux de pause, de sécurité et de services, nos aires deviennent également des points d’accès à des ressources qui peuvent faire la différence pour des personnes en situation de vulnérabilité.
C’est tout naturellement que j’ai souhaité que VINCI Autoroutes s’associe à cette initiative, en mobilisant nos partenaires sous-concessionnaires d’autoroutes, que je remercie pour leur implication dans cette cause nationale. Avec 5 millions de voyageurs accueillis chaque jour, et jusqu’à 8 millions lors des pics de trafic, notre réseau peut – et doit – être un relais puissant pour amplifier cette campagne de prévention.