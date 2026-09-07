Chaque jour, le réseau VINCI Autoroutes accueille jusqu’à 5 millions de voyageurs (jusqu’à 8 millions lors des pics de trafic). L’occasion, en cette rentrée 2026, de déployer une campagne nationale d’information visant à rendre plus visibles les solutions d’aide pour les victimes de violences intrafamiliales et sexuelles.



Lancée le 25 août 2026 en présence d’Aurore Bergé, ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, sur l’aire de Saint-Rambert-d’Albon sur l’autoroute A7, cette opération se traduit concrètement par l’installation de plus de 3 000 affiches dans les sanitaires des 181 aires de services et les 266 aires de repos du réseau VINCI Autoroutes.



Dans les prochaines semaines, les voyageurs pourront y retrouver les principaux contacts d’urgence et d’accompagnement :

Le 3919 , numéro national d’écoute pour les femmes victimes de violences

, numéro national d’écoute pour les femmes victimes de violences Le 119 , numéro dédié à l’enfance en danger

, numéro dédié à l’enfance en danger Le 17 , numéro d’urgence

, numéro d’urgence Le 114 par SMS

par SMS Le site et l’application arretonslesviolences.gouv.fr .



L’objectif est simple : permettre à toute personne concernée d’accéder facilement à une information fiable lors d’une pause sur autoroute.