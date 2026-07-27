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Protéger la Méditerranée et la biodiversité : une exposition à découvrir sur le réseau VINCI Autoroutes
Profitez de votre pause, cet été, pour découvrir l’exposition « Je protège la mer et sa biodiversité ». Entre Aix-en-Provence et l’Italie, quatre aires du réseau VINCI Autoroutes proposent des visuels d’espèces locales ainsi que des conseils et des gestes simples à adopter pour préserver l’environnement marin.
Une exposition à découvrir sur quatre aires du réseau VINCI Autoroutes sur l’A8, l’A50 et l’A57
De passage cet été sur le littoral méditerranéen ? Profitez de votre pause sur l’autoroute pour découvrir l’exposition « Je protège la mer et sa biodiversité ». Installé sur quatre aires du réseau VINCI Autoroutes entre Aix-en-Provence et l’Italie, sur les autoroutes A8, A50 et A57 (voir encadré), ce dispositif a pour but de vous sensibiliser à la problématique des déchets sauvages et la préservation des milieux, particulièrement en Méditerranée. Une exposition organisée par VINCI Autoroutes en partenariat avec l’association Galathéa – Festival International du monde Marin d’Hyères et Posidionia – espace Mer et Littoral de Ville d’Antibes.
Des gestes simples pour protéger la mer et sa biodiversité
Le principe de l’exposition est simple. En vous arrêtant sur l’une des aires participantes, vous découvrirez des cubes représentants des espèces protégées, des exemples de faune et de flore vivant en Méditerranée. Un court texte de présentation vous en dira plus sur la Tortue Caouanne, le Poulpe Commun ou encore l’herbier de Posidonie. Associés à la description de ces espèces, des conseils vous permettront d’en savoir plus sur les gestes à adopter sur votre lieu de vacances : « A la plage, je trie aussi pour contribuer au recyclage », « En vacances, observer la faune et la flore sans y toucher, c’est la respecter ! » ou encore « En repartant, toujours vérifier de ne pas avoir oublié un objet qui pourrait finir en mer ».
Où voir l’exposition « Je protège la mer et sa biodiversité » cet été ?
- Aire de la Riviera française (A8)
- Aire de la Côte d’Azur (A8)
- Aire de la Baie de la Ciotat (A50)
- Aire de la Garde (A57)