Protéger la Méditerranée et la biodiversité : une exposition à découvrir sur le réseau VINCI Autoroutes

Le principe de l’exposition est simple. En vous arrêtant sur l’une des aires participantes, vous découvrirez des cubes représentants des espèces protégées, des exemples de faune et de flore vivant en Méditerranée. Un court texte de présentation vous en dira plus sur la Tortue Caouanne, le Poulpe Commun ou encore l’herbier de Posidonie. Associés à la description de ces espèces, des conseils vous permettront d’en savoir plus sur les gestes à adopter sur votre lieu de vacances : « A la plage, je trie aussi pour contribuer au recyclage », « En vacances, observer la faune et la flore sans y toucher, c’est la respecter ! » ou encore « En repartant, toujours vérifier de ne pas avoir oublié un objet qui pourrait finir en mer ».

Où voir l’exposition « Je protège la mer et sa biodiversité » cet été ?