Jettomanie : faites un « beau geste » pour l’environnement

A la veille d’un nouveau grand week-end de départs en vacances, la Fondation VINCI Autoroutes publie les résultats de la 10e édition de l’enquête estivale réalisée par Ipsos sur la façon dont les Français gèrent leurs déchets sur la route des vacances. Sont-ils aussi adeptes du tri lorsqu’ils partent en congés que dans leur vie quotidienne ? Leur arrive-t-il de jeter des déchets sur la route, dans la rue ou dans la nature ? Et pour quelles raisons ? Ont-ils conscience des conséquences de ces incivilités sur l’environnement ?



L’enquête montre que, depuis 3 ans, les comportements des Français ne progressent plus et que la conscience des risques diminue nettement. Comme en 2022 et en 2023, 27 % des Français déclarent jeter leurs déchets par la fenêtre de leur véhicule lorsqu’ils circulent sur autoroute et même, 41 % admettent le faire sur la voie publique. Dans la même période, les conséquences de ces gestes sont plus sous-estimées : 59 % des Français vs. 69 % en 2022, soit 10 points de moins, considèrent que le jet de déchets par la fenêtre de la voiture peut entraîner un risque important d’incendie et 64 % vs. 71 %, soit 7 points de moins, un risque pour la biodiversité.



Face à ce constat préoccupant, la Fondation VINCI Autoroutes lance, ce jeudi 18 juillet 2024, une nouvelle campagne de sensibilisation à la « jettomanie ». Dans une courte vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux et sur Internet, elle invite chacun, avec la complicité humoristique du commentateur sportif Grégoire Margotton, à faire un « beau geste » pour l’environnement en cette période de rassemblement autour des valeurs du sport – l’essentiel étant, quelle que soit la manière de jeter ses déchets à la poubelle, de tous participer ! La campagne sera également déclinée sur des affiches visibles cet été sur l’ensemble des aires du réseau VINCI Autoroutes.



Découvrez la nouvelle campagne de sensibilisation de la Fondation VINCI Autoroutes pour lutter contre les déchets sauvages