Vous aimeriez passer à la mobilité électrique mais vous avez encore de nombreuses questions à ce sujet : L’autonomie sur autoroute est-elle suffisante ? Y-a-t-il assez de bornes de recharge haute puissance sur autoroute ? Les véhicules électriques sont-ils réellement plus propres que les véhicules thermiques ?



Les 24 et 25 juin, rejoignez-nous sur l’aire de Bréguières Nord (autoroute A8), dans le sens Italie/Cannes, afin de tester des véhicules électriques en conditions réelles sur autoroute, accompagné d’un expert. En complément de cet essai, bénéficiez d’une séance de coaching individuelle, personnalisée et totalement gratuite afin de poser toutes vos questions.



Au programme de cette session de coaching mobilité électrique :

Accueil café et formalités administratives : 5mn

Découverte du véhicule, formation aux notions de base pour la conduite d’un véhicule électrique et boucle d’environ 50km sur autoroute : 45mn

Démonstration du branchement du véhicule sur la borne de recharge rapide et échange sur la recharge (temps, coût, localisation des bornes…)

Pour compléter ces essais, des ateliers ludiques et pédagogiques seront également proposés tout le week-end sur l’aire, animés par des experts et passionnés de l’électrique.



Evènement en partenariat avec Shell, Ionity et la FFAUVE.