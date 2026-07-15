Sécurité
3e week-end de départs en vacances : vos conditions de circulation du 15 au 20 juillet 2026
En ce troisième week-end de vacances estivales, vous serez nombreux à prendre la route. VINCI Autoroutes prévoit une circulation très dense sur son réseau, et notamment dans la vallée du Rhône, en direction de la façade atlantique ainsi que sur le pourtour méditerranéen. Découvrez, région par région, vos conditions de circulation.
Vos conditions de circulation du 15 au 20 juillet 2026
- Sur les autoroutes A10, A11 et A71 desservant la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France, le trafic sera dense vendredi 17 juillet dès la fin de matinée jusqu’en début de soirée. Il le sera également samedi 18 juillet, toute la matinée et jusqu’en début d’après - midi, au départ de la région parisienne. Le trafic sera également chargé aux abord des grandes métropoles (Le Mans, Angers, Nantes, Orléans, Tours et Poitiers). En direction de Paris, principalement sur les autoroutes A10 et A11, le trafic sera soutenu dimanche 19 juillet du début d’après-midi et jusqu’en début de soirée au niveau de la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines, porte d’entrée en Île-de-France.
Dans le grand Ouest, de Poitiers à Bordeaux, entre l’autoroute A10 et la bifurcation A83/A837, la circulation sera très dense dès vendredi 17 juillet, entre 11h et 16h, samedi 18 juillet, entre 8h et 17h, puis dimanche 19 juillet, entre 10h et 16h.
Plus au sud, entre la bifurcation A83/A837 et Bordeaux, la circulation commencera à être soutenue vendredi en fin de journée puis samedi entre 8h et 18h et dimanche entre 10h et 17h.
Dans le sens inverse, entre la bifurcation A83/A837 et l’autoroute A10, la circulation sera chargée samedi 18 juillet à la mi-journée, entre 10h et 17h.
Entre Bordeaux et la bifurcation A837, le samedi 18 juillet devrait connaître une circulation importante entre 10h et 16h.
En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7, la circulation sera très fortement chargée en direction du sud mercredi entre 10h et la fin d’après-midi, puis dès 9h vendredi 17 juillet jusqu’à 21h, avec des pics de forte intensité dans l’après-midi. Une circulation importante est également attendue samedi entre 5h et 18h ainsi que dimanche, entre 9h et 19h. Quelques perturbations sont également à prévoir lundi 20 juillet, entre 9h et 18h.
En direction de Lyon, les principales périodes de pointe sont attendues vendredi en fin de matinée, samedi, de 9h à 18h, dimanche, à la mijournée, ainsi que lundi 20 juillet, entre 10h et 14h.
Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue à partir de vendredi 17 juillet, entre 10h et 21h et samedi 18 juillet à partir de 7h et jusque 16h. Quelques difficultés sont attendues pour les journées de dimanche entre 9h et 16h, lundi entre 10h et 13h.
Dans l’autre sens, entre Montpellier et Nîmes, les circulations les plus denses seront situées vendredi dans l’après-midi (11h-19h), samedi de 9h à 16h et dimanche 19 juillet de 10h à 19h.
- Sur l’A9, entre Béziers et la bifurcation A9/A61 , la circulation sera également soutenue tout au long du week-end avec des pics vendredi 17 juillet de 10h à 19h, samedi 18, de 8h à 18h, dimanche à la mi journée, lundi entre 10h et 13h. Dans l’autre sens, la circulation sera chargée samedi entre 10h et 16h. Enfin, de Narbonne à la frontière espagnole, il faut s’attendre à quelques perturbations samedi 18 juillet, entre 9h et 18h.
- Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61, les plages horaires les plus difficiles sont attendues vendredi 17 juillet, de 14h à 20h, samedi, de 9h à 16h et dimanche entre 10h et 13h. Entre Narbonne et Toulouse, le trafic se densifiera samedi à la mi-journée et dimanche entre 15h et 19h.
En région Provence-Alpes- Côte d’Azur, des perturbations sont à prévoir sur l’autoroute A8, notamment à l’approche et en sortie d’Aix-en-Provence et de Nice vendredi 71 juillet de 16h à 20h et samedi 81 juillet de 10h à 13h puis en fin d’après- midi jusqu’en début de soirée.
Sur les autoroutes A50 et A57, notamment dans le secteur de Toulon, le trafic se densifiera le vendredi 17 juillet dès 10h et jusqu’en fin d’après-midi avec un pic de circulation attendu entre 15h et 19h.
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