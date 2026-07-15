3e week-end de départs en vacances : vos conditions de circulation du 15 au 20 juillet 2026

Dans le grand Ouest, de Poitiers à Bordeaux, entre l’autoroute A10 et la bifurcation A83/A837, la circulation sera très dense dès vendredi 17 juillet, entre 11h et 16h, samedi 18 juillet, entre 8h et 17h, puis dimanche 19 juillet, entre 10h et 16h.

Plus au sud, entre la bifurcation A83/A837 et Bordeaux, la circulation commencera à être soutenue vendredi en fin de journée puis samedi entre 8h et 18h et dimanche entre 10h et 17h.

Dans le sens inverse, entre la bifurcation A83/A837 et l’autoroute A10, la circulation sera chargée samedi 18 juillet à la mi-journée, entre 10h et 17h.

Entre Bordeaux et la bifurcation A837, le samedi 18 juillet devrait connaître une circulation importante entre 10h et 16h.