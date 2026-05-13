Cette collaboration entre VINCI Autoroutes et le groupe Nice Matin illustre une ambition commune : faire de l’autoroute un lieu de vie, mais aussi un espace de culture et de transmission. En transformant les aires en lieux d’exposition, ce partenariat valorise l’histoire locale et la rend accessible au plus grand nombre. Né en 1946 sous le nom République, Var Matin s’est imposé au fil des décennies comme un témoin privilégié de la vie des Varois. Chaque Une reflète des choix éditoriaux, des débats en rédaction, et un équilibre constant entre information, émotion et rigueur journalistique. Cette exposition anniversaire célèbre ainsi bien plus qu’un journal : elle met en lumière 80 ans de proximité, d’engagement et de récit du quotidien. Une invitation à ralentir, le temps d’une pause, pour découvrir ou redécouvrir un patrimoine médiatique qui continue d’accompagner les habitants du Var, génération après génération.



Découvrez les aires participant à l’exposition sur les 80 ans de Var Matin :

Aire de La Garde (A57)

Aire de l’Esterel (A8)

Aire de Canaver (A8)

Aire de Vidauban sud (A8)