Retenez bien son nom ! Il s’appelle Valentin Prades et il pourrait bien décrocher l’Or aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Sa spécialité ? Le pentathlon moderne, une discipline qui allie 5 épreuves : course à pied, natation, équitation, escrime et tir. Pour préparer sa reconversion professionnelle, Valentin Prades a intégré le groupe VINCI en 2015. Le sportif âgé de 29 ans est d’abord passé par le Stade de France, avant d’intégrer les équipes du Duplex A86 chez VINCI Autoroutes en 2017. Un contrat qui lui permet de se professionnaliser 2 mois par an et de s’entraîner le reste de l’année.



La polyvalence ! C’est ce qui résume le mieux le quotidien de Valentin Prades lorsqu’il travaille au Duplex A86. Aux côtés des équipes de l’exploitation, le jeune champion peut aussi bien être amené à gérer des budgets, s’occuper du matériel ou s’assurer du bon déroulé des rotations des hommes en jaune sur le terrain. « Je pense que les qualités qu’un sportif de haut niveau peut développer comme la rigueur, le travail, la persévérance peut être bénéfique à toute entreprise », explique-t-il.



Il y a quelques semaines, nous avons suivi Valentin Prades en immersion au Centre d’exploitation VINCI Autoroutes de Chartres-Thivars sur l’autoroute A11, où il a pu rencontrer les équipes en pleine préparation de la viabilité hivernale. Quelques jours après, il rejoignait l’INSEP (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance) où il est reparti s’entraîner afin d’atteindre son prochain objectif : obtenir une médaille d’Or aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 !