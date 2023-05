Saviez-vous que l’urine humaine transformée pouvait être utilisée à des fins écologiques ? C’est le pari relevé par VINCI Autoroutes en partenariat avec Toopi Organics, une start-up française spécialisée dans la valorisation de l’urine. L’idée est simple : l’urine, une fois récupérée et traitée, peut être utilisée dans le monde agricole comme solution écologique et efficace pour réduire la consommation d’engrais de synthèse. Une fois récupérée, l’urine est inoculée avec des bactéries d’intérêt agronomique, puis fermentée pendant 48h à 72h. On obtient alors un biostimulant microbien très concentré pouvant être utilisé par les agriculteurs à la place d’engrais minéraux. Le premier produit fabriqué par Toopi Organics vient d’être autorisé en France et dans 5 autres pays européens. Il permet de réduire de 50% la consommation d’engrais minéraux et de 40% l’empreinte carbone par hectare, le tout sans altérer les rendements.