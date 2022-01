La station-service Access propose par ailleurs une offre complète de carburants incluant également le Bioéthanol (E85) et du GPL carburant. Lors de votre pause sur l’aire de Limours Briis-sous-Forges, retrouvez également 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 une gamme complète de produits et de services pour vous restaurer, assurer l’entretien de votre véhicule, mais aussi vous détendre et refaire le plein de vigilance. Profitez de cette halte pour découvrir les produits régionaux mis à l’honneur à travers le concept « Nos régions » qui valorise les produits locaux d’Ile-de-France. Vous êtes fan de foot ? En vous baladant dans la boutique, ne manquez pas le corner sportif proposant des produits siglés « Paris-Saint-Germain ». Des carburants à prix plus bas, une offre de services attractive… Tous les ingrédients pour une pause réussie et un trajet plus serein !