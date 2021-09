17 mars 2020 : Activation de notre plan de continuité de services

Dès le 1er jour du confinement, nos équipes et l’ensemble de nos partenaires ont été mobilisés pour vous assurer la continuité du service autoroutier dans le respect des règles sanitaires. Nos 187 aires de service sont ainsi restées accessibles 24/7, avec un niveau de service de l’ordre de 98%.



30 mars 2020 : lancement des Foodtrucks solidaires

15 000 : c’est le nombre de repas chauds offerts aux routiers durant les 2 confinements dans le cadre de l’opération « Foodtrucks solidaires » déployée par VINCI Autoroutes, sur une dizaine d’aires du réseau. De beaux moments de convivialité avec ces pros de la route !



25 avril 2020 : Redémarrage de nos chantiers

Lors du 1er confinement, 84 chantiers ont dû être temporairement interrompus. Dès le 25 avril, ils avaient tous repris, avec des procédures et une organisation adaptées au contexte sanitaire. Au total 600 chantiers ont ainsi pu être menés avec nos partenaires en 2020.



11 mai 2020 : Lancement de la campagne Merci !

Routiers, personnel des aires, ouvriers autoroutiers, services de secours… Le 11 mai dernier, VINCI Autoroutes a lancé une grande campagne de remerciements à leur attention via Radio VINCI Autoroutes (107.7). Une façon de rendre hommage à ces acteurs de la « deuxième ligne » mobilisés durant la crise.



11 mai 2020 : Les Routiers sont toujours aussi sympas

L’émission « Les routiers sont toujours aussi sympas » est née le 11 mai 2020, au soir du premier déconfinement. Proposée par Radio VINCI Autoroutes, elle consacre 2 heures d’antenne chaque jour, du lundi au jeudi, aux routiers et à leurs métiers, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.



1er juillet 2020 : Pose des premiers panneaux de signalisation du corridor de sécurité

Le corridor de sécurité, vous connaissez ? Pour inciter les conducteurs à respecter cette règle du code de la route destinée à la sécurité des patrouilleurs, une série de 3 panneaux a fait son apparition aux abords des autoroutes A7, A8, A10 et A11 : je ralentis, je m’éloigne, je change de voie !



6 juillet 2020 : Début des animations #BienArriver

Dès le premier week-end de juillet, et durant tout l’été, nos équipiers vous ont accueilli et accompagné sur les aires d’autoroutes pour vous permettre de faire votre pause dans des conditions optimales.



22 septembre 2020 : Journée de l’environnement

Le 22 septembre, l’ensemble des salariés de VINCI Autoroutes se sont réunis sur 54 sites différents pour sceller leur engagement collectif en faveur de la transformation environnementale de l’autoroute. Un engagement baptisé « Ambition Environnement 2030 ».



15 novembre 2020 : Démarrage de la période de viabilité hivernale

Comme chaque année, 2000 de nos collaborateurs sont mobilisés de la mi-novembre à la fin du mois d’avril pour intervenir 24/24 et 7/7, sur les 4443 km de notre réseau. Experts de la viabilité hivernale, ils ont un triple crédo : anticiper, intervenir et informer, pour la sécurité de tous.



14 décembre 2020 : Mise en service du parc multimodal de Longvilliers

Cette infrastructure de nouvelle génération, implantée à 50 km au sud-ouest de Paris sur le réseau VINCI Autoroutes, permet aux usagers de réaliser leurs trajets quotidiens via des lignes de cars express sur l’autoroute A10, en réduisant ainsi leur impact en C02 de 45%.



2020, une année placée sous le signe du covoiturage

En 2020, 36 parkings de covoiturage vous proposent près de 3 000 places de stationnement gratuit sur l’ensemble du réseau VINCI Autoroutes. De nouveaux parkings sont à l’étude et leur nombre doublera encore d’ici à la fin 2024.



La « décarbonation » de notre flotte de véhicules continue

Dans le cadre de son programme « Ambition Environnement 2030 », VINCI Autoroutes a poursuivi en 2020 la décarbonation de sa flotte de véhicules. Un tiers de celle-ci, soit 1 300 véhicules, est d’ores et déjà passée à l’électrique !