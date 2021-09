Votre badge télépéage Ulys valable en Europe

Vous êtes un particulier ou un professionnel* et vous souhaitez vous déplacer en Europe sans difficulté avec votre badge télépéage ?

Optez pour un abonnement Ulys by VINCI Autoroutes. Grâce aux options Italie ou Espagne-Portugal plus besoin de vous arrêter aux péages. Votre badge vous ouvre automatiquement les barrières dans ces pays européens. Empruntez simplement les voies signalées par un logo T comme vous le faites en France lors de votre passage au péage.



Pour profiter de ce nouveau service télépéage rien de plus simple. Que vous soyez déjà abonnés aux offres Ulys Flex, Ulys Classic ou Ulys Premium ou pas encore abonnés au télépéage, activez en quelques clics l’option Italie ou Espagne-Portugal en vous rendant sur le site ulys.com.





Si toutefois vous ne souhaitez pas vous servir de votre badge lors de vos déplacements à l’étranger, ranger le simplement dans votre pochette de protection afin d’éviter qu’il ne soit détecté au péage.



Avec Ulys by VINCI Autoroutes il n’a jamais été aussi simple de voyager en Europe.