Sur l’autoroute A8, l’aire de Rousset vous plonge dans l’univers de Victor Vasarely

Dès votre arrivée sur l’aire, située en amont d’Aix-en-Provence, découvrez un dispositif immersif déployé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pensé comme une promenade visuelle, ce parcours vous permettra de découvrir des reproductions grand format des œuvres les plus emblématiques de Vasarely, installées sur le parking et les espaces de repos. A l’intérieur du bâtiment, des affiches pédagogiques retracent les grandes étapes de la vie et du travail créatif de l’artiste. Certaines de ses citations donnent un éclairage particulier à sa vision d’un art accessible à tous, alors qu’un cube géant – signal visuel fort – rappelle la présence toute proche de la Fondation Vasarely. Accessible librement, ce parcours a aussi pour but de vous inciter à prendre le temps et de profiter d’une pause plus longue. Une étape indispensable pour un voyage en toute sécurité sur l’autoroute.