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Sur l’autoroute A8, l’aire de Rousset vous plonge dans l’univers de Victor Vasarely
VINCI Autoroutes célèbre les 50 ans de la Fondation Vasarely. Lors de votre trajet sur l’autoroute A8, faites une pause près d’Aix-en-Provence et profitez du parcours dédié au père de l’art optique. L’occasion de découvrir la Fondation qui porte son nom et le célèbre « V », visible depuis l’autoroute.
Une pause culturelle sur l’autoroute A8 pour célébrer les 50 ans de la Fondation Vasarely
Et si votre pause sur l’autoroute devenait une expérience artistique ? Jusqu’au mois septembre 2026, VINCI Autoroutes transforme l’aire de Rousset, sur l’autoroute A8, en un musée à ciel ouvert. A l’occasion des 50 ans de la Fondation Vasarely et des 120 ans de la naissance de Victor Vasarely (voir encadré), venez découvrir l’œuvre et l’univers inégalés du père de l’art optique. A quelques minutes seulement de sa Fondation Vasarely et du célèbre « V » qui la surplombe, profitez de votre pause non loin d’Aix-en-Provence pour vous plonger dans l’univers graphique et hypnotique de cette figure majeure de la création moderne et contemporaine.
Une promenade visuelle et un parcours immersif
Dès votre arrivée sur l’aire, située en amont d’Aix-en-Provence, découvrez un dispositif immersif déployé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pensé comme une promenade visuelle, ce parcours vous permettra de découvrir des reproductions grand format des œuvres les plus emblématiques de Vasarely, installées sur le parking et les espaces de repos. A l’intérieur du bâtiment, des affiches pédagogiques retracent les grandes étapes de la vie et du travail créatif de l’artiste. Certaines de ses citations donnent un éclairage particulier à sa vision d’un art accessible à tous, alors qu’un cube géant – signal visuel fort – rappelle la présence toute proche de la Fondation Vasarely. Accessible librement, ce parcours a aussi pour but de vous inciter à prendre le temps et de profiter d’une pause plus longue. Une étape indispensable pour un voyage en toute sécurité sur l’autoroute.
Un dialogue historique entre autoroute, art et territoire
Ce rendez vous culturel sur l’A8 s’inscrit dans une histoire déjà ancienne. Depuis 1975, les automobilistes qui approchent d’Aix en Provence peuvent apercevoir le monumental “V” de Vasarely, installé à proximité du croisement des autoroutes A8 et A51. Véritable « sculpture signal », cette œuvre est devenue un repère majeur du paysage autoroutier, mis à l’honneur dans notre série « Kilomètre-art ». Le parcours proposé sur l’aire de Rousset prolonge naturellement ce lien entre l’art, l’architecture et la mobilité. Il rappelle aussi la proximité immédiate de la Fondation Vasarely, fondée à Aix en Provence en 1976 par l’artiste lui même comme un centre d’expérimentation ouvert à tous. En vous arrêtant sur l’aire, vous n’êtes qu’à quelques kilomètres d’un lieu culturel majeur du territoire. Une façon simple et inspirante de donner envie de poursuivre l’expérience une fois le voyage terminé !
Qui était Victor Vasarely ?
Victor Vasarely (1906 1997) est considéré comme le père de l’art optique (op art). Plasticien d’origine hongroise, il a développé un langage artistique fondé sur les formes géométriques, les contrastes de couleurs et les illusions visuelles. Convaincu que l’art devait sortir des musées, il a toute sa vie défendu l’idée d’un “art pour tous”, intégré à l’espace public et à l’architecture. C’est dans cet esprit qu’il fonde, à Aix en Provence, la Fondation Vasarely, conçue comme un laboratoire mêlant art, science et urbanisme.