Services et aires
Sur l’A19, l’aire des Jardins du Loiret cultive la différence
Bientôt de passage sur l’autoroute A19 ? L’aire des Jardins du Loiret réinvente la pause sur autoroute. Produits locaux, restauration de terroir, démarche sociale et solidaire, recharge électrique : offrez-vous une halte originale pour découvrir les richesses du Loiret avant de reprendre la route.
Sur l’A19, l’aire des Jardins du Loiret vous offre une pause ouverte sur le territoire
Une nouvelle aire vous attend sur l’autoroute A19. L’aire des Jardins du Loiret est inaugurée lundi 19 octobre 2026 par VINCI Autoroutes, Les voies romaines et le groupe Picoty. Imaginée comme une vitrine du territoire, elle met à l’honneur les savoir-faire, les produits, les paysages du Loiret et propose une approche inédite de la pause. Dès votre arrivée, le ton est donné. Le bâtiment, largement ouvert sur l’extérieur, fait la part belle au bois, aux matériaux biosourcés et à la végétation. Les espaces ont été conçus pour créer un lien visuel avec les jardins, les cultures et les aménagements paysagers qui entourent l’aire. Accessible aussi bien depuis l’autoroute que depuis la route départementale 975, l’aire accueille à la fois les voyageurs de passage et les habitants du territoire. Une façon de créer un lieu vivant, ouvert à tous, que l’on voyage sur l’autoroute, ou que l’on vive à proximité !
Une restauration qui mise sur les producteurs locaux
Envie de déjeuner, de prendre un café ou simplement d’emporter quelques spécialités régionales ? L’offre de restauration a été entièrement pensée autour des circuits courts et des productions locales. Plus de 80 % des produits proposés proviennent de producteurs et artisans situés à moins de 100 kilomètres de l’aire, dont une majorité engagée dans l’agriculture biologique.
L’épicerie fermière met en avant les richesses agricoles du territoire :
- fruits et légumes de saison ;
- pains artisanaux ;
- œufs et produits frais ;
- huiles, farines et céréales ;
- thés, tisanes et tartinades ;
spécialités locales à emporter.
Pour les voyageurs pressés, l’espace snacking propose sandwichs, salades, plats préparés, boissons et douceurs artisanales, élaborés par des producteurs et artisans locaux. Vous préférez un repas assis ? Le restaurant, ouvert midi et soir, propose une cuisine élaborée à partir de produits majoritairement locaux et bio. La cuisine ouverte permet d’observer la préparation des plats, tandis que l’agora champêtre et sa terrasse végétalisée offrent un cadre agréable pour prolonger la pause aux beaux jours. Près de 90 % des produits servis proviennent de la ferme d’insertion Les Jardins de la Voie Romaine et de producteurs locaux partenaires.
Des offres inédites sur une aire d’autoroute
Les Jardins du Loiret réservent aussi quelques découvertes inattendues pour une aire d’autoroute. La boutique de réemploi « Les Fraises Remontantes » propose exclusivement des articles de seconde main : livres, jeux pour enfants, vêtements, objets de décoration et bien d’autres trouvailles à petit prix. Autre originalité : la jardinerie extraordinaire. Vous pourrez retrouver des plantes produites localement, découvrir des variétés anciennes et des semences paysannes, mais aussi échanger autour des enjeux liés à la biodiversité cultivée. Le lieu accueille également des créations originales d’artisans locaux, des objets recyclés ou réinventés. À terme, des ateliers, expositions et événements viendront enrichir l’offre proposée sur l’aire.
Une démarche sociale et environnementale forte
Au-delà des services proposés, l’aire des Jardins du Loiret se distingue par son engagement social et environnemental. Environ 20 % du personnel qui travaille sur l’aire est engagé dans un parcours d’insertion professionnelle, contribuant ainsi à l’accompagnement vers l’emploi de personnes éloignées du marché du travail.
La sensibilisation à l’environnement fait également partie intégrante de l’expérience proposée aux visiteurs. Plusieurs aménagements invitent à découvrir la biodiversité locale de manière ludique :
- une ferme pédagogique ;
- un potager ;
- une roseraie ;
- des espaces paysagers valorisant la nature locale ;
- des aires de jeux intégrées dans un environnement végétalisé.
Le « chemin des jardins » permet ainsi de prolonger la pause tout en découvrant les richesses naturelles du territoire.
Une station de recharge électrique pour voitures et poids lourds
Comme l’ensemble des aires de services du réseau VINCI Autoroutes, les Jardins du Loiret accompagnent le développement de la mobilité électrique. Une station équipée de 10 points de charge ultra-rapides est accessible 24 h/24 et 7 j/7 aux conducteurs de voitures électriques. L’aire accueille également l’une des toutes premières stations de recharge électrique pour poids lourds sur autoroute en France. Exploitée par Zunder, elle dispose de quatre points de charge ultra-rapide spécialement conçus pour répondre aux besoins du transport longue distance.
Que vous soyez simplement en route pour votre destination ou curieux de découvrir les richesses régionales, l’aire des Jardins du Loiret offre une expérience de pause originale, conviviale… et inédite ! Un projet innovant qui fait de l’autoroute un trait d’union entre mobilité, développement local, économie solidaire et transition écologique.