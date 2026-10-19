Sur l’A19, l’aire des Jardins du Loiret cultive la différence

Envie de déjeuner, de prendre un café ou simplement d’emporter quelques spécialités régionales ? L’offre de restauration a été entièrement pensée autour des circuits courts et des productions locales. Plus de 80 % des produits proposés proviennent de producteurs et artisans situés à moins de 100 kilomètres de l’aire, dont une majorité engagée dans l’agriculture biologique.

L’épicerie fermière met en avant les richesses agricoles du territoire :

fruits et légumes de saison ;

pains artisanaux ;

œufs et produits frais ;

huiles, farines et céréales ;

thés, tisanes et tartinades ;

spécialités locales à emporter.

Pour les voyageurs pressés, l’espace snacking propose sandwichs, salades, plats préparés, boissons et douceurs artisanales, élaborés par des producteurs et artisans locaux. Vous préférez un repas assis ? Le restaurant, ouvert midi et soir, propose une cuisine élaborée à partir de produits majoritairement locaux et bio. La cuisine ouverte permet d’observer la préparation des plats, tandis que l’agora champêtre et sa terrasse végétalisée offrent un cadre agréable pour prolonger la pause aux beaux jours. Près de 90 % des produits servis proviennent de la ferme d’insertion Les Jardins de la Voie Romaine et de producteurs locaux partenaires.