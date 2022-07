Malgré les multiples campagnes de sensibilisation rappelant l’importance du respect du corridor de sécurité à l’approche des véhicules d’intervention sur autoroute (patrouilleurs, dépanneurs, SAMU, gendarmes…), 4 agents ont trouvé la mort en intervention depuis le début de l’année sur l’ensemble des réseaux routiers et autoroutiers français. Deux véhicules d’intervention en moyenne sont encore percutés chaque semaine. Face à ce constat intolérable, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes lancent, à la veille du premier week-end de départs en vacances, une opération choc itinérante pour témoigner de la colère des personnels intervenant sur les routes et autoroutes. L’objectif ? Interpeller les conducteurs et le grand public face à ce fléau qui ne peut plus durer. Ce constat est d’autant plus dramatique que ces femmes et hommes en jaune interviennent auprès des conducteurs en difficulté, contrôlent des équipements autoroutiers ou procèdent à des entretiens.