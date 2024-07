Si le beau temps incite les Français à partir à la découverte des trésors de France leur pays (64% en juillet, 61% en août et 50% en mai, à l’occasion des ponts), les fêtes de Noël (71%), de Pâques (53%) et de la Toussaint (52%) sont quant à elles plutôt l’opportunité de se retrouver en famille et de passer du temps ensemble, que l’on se déplace ou que l’on accueille chez soi. Quel que soit le motif, la voiture reste le moyen de transport privilégié des Français pour partir en vacances : 75% font ce choix, et même 87% des aoûtiens et 86% des juilletistes ! En dehors de Noël, fête familiale par excellence, la Toussaint, les vacances d’hiver et Pâques (31%) sont les périodes de l’année où, bien qu’en vacances, les Français restent le plus chez eux (respectivement 38%, 33% et 31%). Moins d’un quart des Français, enfin, mentionnent les voyages à l’étranger comme destination de leurs congés, surtout et avant tout à l’été, pour 22%, Pâques pour 16%, ou les ponts du mois de mai pour 15% d’entre eux.