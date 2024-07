A la veille d’un nouveau week-end de départs en vacances, la Fondation VINCI Autoroutes publie les résultats d’une étude inédite réalisée dans le cadre de son programme de recherche scientifique dédié à la prévention de la somnolence au volant. Réalisée sous le pilotage du Professeur Pierre Philip, chef du service universitaire de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux, cette étude, qui s’appuie sur une enquête menée auprès de 13 187 conducteurs abonnés télépéage, fait apparaître que 40 % d’entre eux ayant rapporté un épisode de somnolence sévère —c’est-à-dire qui a rendu la conduite difficile ou qui a forcé le conducteur à s’arrêter— ont eu un presqu’accident ou un accident associé dans l’année passée. La majeure partie de ces accidents ont eu lieu sur autororoute et pour des longs trajets.



Face à ce constat inquiétant et alors que la somnolence demeure l’une des principales causes d’accidents mortels sur autoroute, la Fondation VINCI Autoroutes déploie un large dispositif pour sensibiliser les conducteurs au risque d’endormissement au volant et leur permettre de faire une sieste-flash, seul antidote efficace à la somnolence. Les 12 et 13 juillet, sur l’aire de Limours-Janvry (A10), qui accueille en nombre les vacanciers partis de nuit ou très tôt le matin depuis le Nord de l’Europe et de la France, la Fondation propose aux conducteurs d’expérimenter les bienfaits d’une courte sieste dans des cocons ou des grands coussins. Les « conducteurs siesteurs » pourront aussi profiter d’un podcast exclusif d’accompagnement à la détente ainsi que de conseils d’un coach sportif et des équipiers de la Fondation VINCI Autoroutes. 10 espaces sieste sont également en place jusqu’au 17 août, les vendredis et samedis, sur des aires du réseau VINCI Autoroutes. Les vacanciers pourront y retrouver des coussins géants et le podcast, à télécharger via un QR Code, pour se reposer et retrouver un bon niveau d’éveil avant de reprendre la route.



Retrouvez toutes les infos sur l’aire évènementielle de la sieste et les 10 espaces sieste sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.