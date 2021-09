Des repas de fête offerts aux routiers sur l'autoroute les 23 et 30 décembre

Vous êtes chauffeur routier et allez être amené à circuler sur l’autoroute durant les fêtes ? Nous sommes là pour vous ! Les 23 et 30 décembre (et parfois même dès le 22 décembre, voir liste ci-dessous), nous vous offrons - avec l’aide nos partenaires - des repas de fêtes sur une dizaine de d’aires de notre réseau. Depuis le 1er novembre, en raison de la situation sanitaire, des foodtrucks solidaires sont redéployés pour vous offrir un repas chaud lors de vos pauses. En cette période particulière, ces foodtrucks s’adaptent et vous invitent à partager un repas festif à la veille des réveillons de Noël et du Jour de l’An.



Vous circulez non loin d’Avignon sur l’autoroute A7 ? Arrêtez-vous sur l’aire de Morières pour déguster un délicieux sauté de porc mariné aux carottes, accompagné en dessert de son Christmas Brownie. Un trajet sur l’autoroute A8 entre Aix-en-Provence et Brignoles ? Une pause gourmande vous attend sur l’aire de l’Arc avec, au menu, polpette de veau et chocolats de Noël. Vous passerez plutôt du côté du Mans sur l’autoroute A11 ? L’aire de Sarthe Sargé Le Mans a prévu pour vous un burger au fois gras et un macaron géant !



Dans cette période de fêtes si particulière cette année, vous êtes en première ligne pour assurer la continuité de l’approvisionnement du pays. C’est pourquoi nous tenions à vous remercier ! Par ailleurs, si vous êtes sur la route les 24 et 31 décembre, Radio VINCI Autoroutes sera aussi à vos côtés à travers l’émission "Les routiers sont toujours aussi sympas".