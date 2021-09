« Enfants sans Noël » : des cartes cadeaux offertes au profit d’associations locales

Organisée depuis plus de 20 ans sur le réseau ESCOTA de VINCI Autoroutes l’opération « Enfants sans Noël » est chaque année très attendue. Elle permet d’offrir une seconde vie à de nombreux jouets qui ne servent plus (oubliés dans des tiroirs ou armoires) et d’apporter des moments de joie simple à des enfants de familles dans le besoin via des associations caritatives de la région Provence Alpes Côte-d’Azur. Cette opération met par ailleurs chaque année en évidence la remarquable générosité des habitants de cette région.



L’épidémie de COVID 19 et la baisse du trafic en période de confinement n’ont malheureusement pas permis de solliciter ces dons cette année mais les équipes de VINCI Autoroutes ont souhaité pérenniser cette opération traditionnelle en adaptant son format. Ainsi les jouets déposés par les habitants de la région lors de leurs trajets sur autoroute sont remplacés cette année par un don de cartes cadeaux proposé avec le soutien de La Grande Récré. Ce don assurera la continuité d’un geste solidaire qui perdure depuis plus de 20 ans.



Cette opération solidaire s’inscrit dans la continuité de relations entretenues avec des associations caritatives locales. En cette fin d’année, en effet, d’autres dons ont été effectués comme celui à destination de la Croix-Rouge d’Antibes pour les enfants des habitants de la vallée sinistrée de la Roya.