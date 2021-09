Radio VINCI Autoroutes aux côtés des routiers pour les réveillons des 24 et 31 décembre

Si vous êtes chauffeur routier, vous connaissez certainement Les routiers sont toujours aussi sympas, l’émission animée par Sébastien Ponchelet qui vous est consacrée, du lundi au jeudi soir, sur l’antenne de Radio VINCI Autoroutes (107.7). Bonne nouvelle en cette période de fêtes de fin d’année ! Si vous êtes amenés à circuler sur l’autoroute les soirs du 24 ou du 31 décembre, toute l’équipe vous a préparé deux émissions spéciales. Un moment de convivialité pour vous soutenir et vous aider à vous sentir moins seul sur la route.



Pour ces deux soirées de fête, Les routiers sont toujours aussi sympas jouent les prolongations ! Programmée d’habitude de 21h à 23h, l’émission sera allongée d’une heure les soirs de réveillons pour vous emmener jusqu’à minuit.

Vous êtes en première ligne, souvent sur la route, depuis le début de cette crise sanitaire. Sans vous, pas d’approvisionnement dans les supermarchés ni dans les magasins et donc, pas de fêtes de Noël ! C’est pour cette raison que Radio VINCI Autoroutes a voulu vous remercier en vous concoctant un beau programme. Durant ces deux soirées, vous pourrez (lors de vos pauses, à l’arrêt) choisir vos chansons préférées et les dédicaces qui les accompagnent en vous connectant sur la page Facebook de l’émission. Vos messages seront lus à l’antenne par Sébastien Ponchelet - alias « Sebamax » - accompagné pour l’occasion de ses copilotes Quentin, Hervé et Marielle. Au programme, des surprises, de la bonne musique… et de la bonne humeur ! Histoire de passer à vos côtés la plus belle des soirées.



Joyeuses fêtes !