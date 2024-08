Recharge électrique : de nouvelles stations disponibles sur l’A9

Ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ces 4 nouvelles stations sont accessibles à tous les véhicules électriques et compatibles avec les différents standards de recharge. Pour régler votre recharge, rien de plus simple ! Le paiement sur les bornes se fait au choix, soit par carte de crédit, soit au moyen de l'un des pass répertoriés sur la plateforme d'itinérance GIREVE, parmi lesquels le pass Ulys Electric. Sur cet axe très emprunté au moment des vacances, nous avons pensé à tout ! Tous les vendredis et samedis de l’été, des experts mobilité électrique, reconnaissables à leur gilet bleu, sont présents sur les principales aires de l’autoroute A9 et pour vous prodiguer des conseils utiles et vous aider à recharger en toute sérénité. Partez en vacances l’esprit tranquille et rechargez votre véhicule sur l’une des aires de l’autoroute A9 !