Vous serez nombreux à emprunter l’autoroute A10 entre Paris et Bordeaux, cet été, pour partir ou rentrer de vacances. Bonne nouvelle si vous circulez en véhicule électrique : nous renforçons l’offre de recharge ultra-rapide sur cet axe stratégique, très emprunté en période estivale. Après la mise en service de 3 nouvelles stations en avril et juin dernier, 5 nouvelles stations de recharge, proposant une électricité d’origine 100% renouvelable, ont été mises en service ces derniers jours. Le déploiement et l’exploitation de ces 8 nouvelles stations ont été confié aux opérateurs Atlante, Bp Pulse, Electra et TotalEnergies. Ce sont ainsi 114 nouveaux points de recharge répartis sur des aires de services mais aussi de repos qui viennent renforcer l’offre de recharge électrique (jusqu’ici de 290 points de charge) déjà disponible sur les aires de services de l’autoroute A10. Dans les prochains mois, 32 nouveaux points de charge seront mis en service sur les aires de repos de La Picardière et de La Courte Epée, en Indre-et-Loire, et des Cents Septiers, dans La Vienne.