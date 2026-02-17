Services et aires
Les panneaux marron sont nés sur l’A7 et l’A9 !
Saviez-vous que les panneaux marron étaient nés sur les autoroutes A7 et A9 au début des années 70 ? A l’occasion du décès de Jean Widmer, le « père » de la signalétique touristique et culturelle sur l’autoroute, retour sur la création des panneaux marron.

Le designer franco-suisse Jean Widmer, souvent qualifié de pionnier de la signalétique touristique et culturelle autoroutière en France, est décédé le 1er février 2026 à l'âge de 96 ans. Il est à l’origine des fameux panneaux marron que vous voyez défiler le long des autoroutes. En 1972, Alain Vivet, directeur général de la SAVR, Société de l’Autoroute de la Vallée du Rhône (qui allait devenir ASF puis VINCI Autoroutes) propose au ministère de l'Équipement et des Transports d’implanter une signalisation spécifique. L’objectif est d'aider les usagers à se situer et de l’informer sur les richesses culturelles de la région traversée, mais aussi de lutter contre la monotonie du trajet et les risques d’endormissement. Alain Vivet charge alors l’architecte et urbaniste Henri Nardin de réfléchir à une signalisation d’animation le long de deux sections-tests de l’A7 (Vienne-Montélimar) et de l’A9 (Montpellier-Nîmes). Ce dernier propose un dispositif à base d’une signalisation homogène qui indiquerait à l’automobiliste où il se trouve, accompagnée de dépliants touristiques et de mini-expositions sur les aires.
Une idée du designer Jean Widmer
Henri Nardin contacte alors Jean Widmer, qui a créé en 1970 l’atelier Visuel Design avec sa femme Nicole Sauvage, et lui demande des idées de conception graphique de ces panneaux. Jean Widmer se souvient avoir vu au Mexique des panneaux épurés, comportant des pictogrammes et des flèches, destinés aux personnes sourdes ou analphabètes. L’atelier Visuel design réalise une gamme de pictogrammes traités en aplat blanc sur fond brun, testés avec succès sur l’A7 et l’A9 en 1974. La couleur marron est retenue car elle permet notamment de reconnaître rapidement une information et se lit facilement à 130 km/h. Avec son atelier, Jean Widmer, créé une large gamme de pictogrammes et de visuels de monuments et de sites. Pour les lettres, il utilise la police de caractères dite « Roissy », créée pour Aéroports de Paris par le designer suisse Adrian Frutiger qu’il trouve particulièrement élégante, claire et facile à lire. Cette police de caractères porte aujourd’hui le nom de son créateur.
Un style intemporel
Au fur et à mesure, les sociétés d’autoroutes font appel à de nouveaux graphistes, comme Philippe Collier ou Annie Creusillet, à l’honneur dans notre podcast « Dans les secrets des panneaux marron sur l’autoroute ». Les pictogrammes de Jean Widmer sont progressivement remplacés par des graphismes plus réalistes. Mais le « style panneau marron » est connu de tous et reste la référence ! Ainsi, le livre La route, une histoire dessinée, publié fin 2025 par Nayel Zeaiter aux éditions Gallimard avec le soutien de VINCI Autoroutes, reprend les codes graphiques de ces panneaux marron. Une double page revient d'ailleurs sur "l'esthétique de l'autoroute" et notamment sur la création des panneaux marron. Un voyage à travers l’histoire de cette signalétique devenue familière lors de nos trajets !
