Les panneaux marron sont nés sur l’A7 et l’A9 !

Le designer franco-suisse Jean Widmer, souvent qualifié de pionnier de la signalétique touristique et culturelle autoroutière en France, est décédé le 1er février 2026 à l'âge de 96 ans. Il est à l’origine des fameux panneaux marron que vous voyez défiler le long des autoroutes. En 1972, Alain Vivet, directeur général de la SAVR, Société de l’Autoroute de la Vallée du Rhône (qui allait devenir ASF puis VINCI Autoroutes) propose au ministère de l'Équipement et des Transports d’implanter une signalisation spécifique. L’objectif est d'aider les usagers à se situer et de l’informer sur les richesses culturelles de la région traversée, mais aussi de lutter contre la monotonie du trajet et les risques d’endormissement. Alain Vivet charge alors l’architecte et urbaniste Henri Nardin de réfléchir à une signalisation d’animation le long de deux sections-tests de l’A7 (Vienne-Montélimar) et de l’A9 (Montpellier-Nîmes). Ce dernier propose un dispositif à base d’une signalisation homogène qui indiquerait à l’automobiliste où il se trouve, accompagnée de dépliants touristiques et de mini-expositions sur les aires.