Cette deuxième édition de « Sur la route avec… » a été conçue en partenariat avec les acteurs locaux du tourisme – Provence Tourisme, Var Tourisme et Côte d’Azur France Tourisme. L’objectif ? Faire des aires d’autoroute de véritables portes d’entrée sur les territoires. Modernisées ces dernières années, elles deviennent des lieux de vie qui valorisent les richesses locales, bien au-delà des services traditionnels. Au-delà de la découverte, cette initiative porte aussi un message essentiel : multiplier les pauses lors d’un trajet sur l’autoroute. En rendant ces pauses plus attractives et enrichissantes, VINCI Autoroutes encourage les conducteurs à prendre le temps de se reposer réellement, avant de reprendre la route en toute sécurité.