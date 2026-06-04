Services et aires
« Sur la route avec… » : une exposition à découvrir sur 9 aires du réseau VINCI Autoroutes
Et si votre prochaine pause devenait une expérience culturelle ? VINCI Autoroutes transforme neuf aires de services du sud est de son réseau en véritables vitrines des musées de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Une invitation à ralentir, à prolonger votre pause… et à voyager autrement !
36 musées en Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’honneur sur 9 aires, sur les autoroutes A8, A52 et A50
Sur les autoroutes A8, A52 et A50, de l’aire de la Sainte-Victoire à celle de la Via Julia Augusta, en passant par Aubagne, Vidauban ou encore Mougins, une exposition inédite s’installe au fil de votre route. Le principe est simple et immersif : sur chaque aire participante, un cube géant met en lumière quatre musées emblématiques du territoire. Au total, 36 musées sont ainsi présentés aux voyageurs, offrant un aperçu riche et varié du patrimoine culturel régional. Grâce à des QR codes, chacun peut prolonger la découverte et préparer sa prochaine visite, le temps d’un week-end ou de futures vacances.
Des aires ancrées dans leur territoire
Cette deuxième édition de « Sur la route avec… » a été conçue en partenariat avec les acteurs locaux du tourisme – Provence Tourisme, Var Tourisme et Côte d’Azur France Tourisme. L’objectif ? Faire des aires d’autoroute de véritables portes d’entrée sur les territoires. Modernisées ces dernières années, elles deviennent des lieux de vie qui valorisent les richesses locales, bien au-delà des services traditionnels. Au-delà de la découverte, cette initiative porte aussi un message essentiel : multiplier les pauses lors d’un trajet sur l’autoroute. En rendant ces pauses plus attractives et enrichissantes, VINCI Autoroutes encourage les conducteurs à prendre le temps de se reposer réellement, avant de reprendre la route en toute sécurité.
Découvrez les musées présentés sur les aires, lors de cette exposition :
Sur l’aire de la Sainte-Victoire (A8)
- Caumont Centre d’Art
- Atelier des Lauves
- Musée du Calisson du Roy René
Sur l’aire de Manon des Sources (A52)
- Le Petit Monde de Marcel Pagnol
- La Maison natale de Marcel Pagnol
- Fondation Vasarely
- Musée de la Légion étrangère
Sur l’aire des Frères Lumière (A50)
- MUCEM (Marseille)
- Regards de Provence
- Cosquer Méditerranée
- Musée de la Marine
Sur l’aire de Vidauban Sud (A8)
- Musée Louis de Funès
- Hôtel des Expositions de Draguignan
- Musée de l’Artillerie
- Musée des Beaux-Arts
Sur l’aire de Provence-Verdon (A8)
- La Banque Musée Cultures et Paysage
- Mémorial Mont Faron
- Musée des Gueules Rouges
- Musée d'Art de Toulon
Sur l’aire de Mougins (A8)
- Centre de la Photographie de Mougins
- Musée national Fernand Léger
- Fondation Cab
- Espace de l’Art Concret
Sur l’aire de la Riviera Française (A8)
- Musée de Préhistoire Régionale
- Musée départemental des Merveilles
- Villa Les Camélias
- Château-Musée de Tourrette-Levens
Sur la Côte d’Azur (A8)
- Musée Bonnard
- Musée des Explorations du Monde
- Grotte du Lazaret
- Posidonia, espace Mer et Littoral
Aire de la Via Julia Augusta (A8)
- Musée Renoir
- Villa Arson
- Musée d’Anthropologie Préhistorique
- Musée départemental des Arts Asiatiques