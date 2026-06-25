Requalification de l’A7 à Valence : inauguration des premiers aménagements

Les aménagements inaugurés concernent deux ponts stratégiques pour les déplacements quotidiens. Entièrement réaménagés entre septembre 2025 et avril 2026, ils apportent des améliorations immédiates :

Sécurisation des circulations avec séparation claire entre véhicules, piétons et cyclistes.

Élargissement et mise à niveau des cheminements doux, facilitant les déplacements à pied et à vélo • Réduction de l’impact visuel grâce à l’installation d’écrans occultants en bois.

Amélioration du confort et de la lisibilité des traversées.

Au-delà de ces premières réalisations visibles depuis avril 2026, le projet prévoit également la création de plus de 5 km d’écrans acoustiques (15 000 m²) pour réduire les nuisances sonores, de nouveaux franchissements cyclables et piétons ou encore la requalification de la halte fluviale pour renforcer l’attractivité du territoire. Un projet qui illustre une ambition claire : concilier mobilité, qualité de vie et attractivité territoriale, grâce à des solutions concrètes construites en partenariat avec les acteurs locaux.