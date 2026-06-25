Aménagements
Requalification de l’A7 à Valence : inauguration des premiers aménagements
Le 24 juin 2026, VINCI Autoroutes et ses partenaires ont inauguré à Valence les premiers aménagements de la requalification de l’autoroute A7. Ces aménagements concernent les ponts de la rue de Mauboule et du chemin de l’Épervière. Une étape clé d’un projet ambitieux pour améliorer le quotidien des habitants et reconnecter le territoire.
Un projet structurant pour un territoire traversé par l’autoroute A7
Huit mois après la "première pierre" du projet de requalification de l’autoroute A7 à Valence et Bourg-lès-Valence, VINCI Autoroutes et ses partenaires ont inauguré, mercredi 24 juin 2026, les premières réalisations : l’aménagement des ponts de la rue de Mauboule et du chemin de l’Épervière. Au cœur d’un environnement urbain dense et à proximité immédiate du Rhône, l’autoroute A7 - axe majeur du réseau autoroutier - supporte un trafic très important. Environ 70 000 véhicules passent chaque jour dans ce secteur, un chiffre pouvant atteindre des pics bien supérieurs en période estivale. Cette situation génère des nuisances sonores et visuelles, et est devenue, au fil des années, un enjeu prioritaire d’aménagement pour améliorer le cadre de vie des habitants.
Un financement partenarial
Face à ces constats, un programme d’aménagement a été coconstruit depuis 2010 avec l’État, les collectivités locales et VINCI Autoroutes, structuré autour de trois priorités : la réduction du bruit, l’amélioration des déplacements doux et la requalification des espaces en bord du Rhône. Un investissement de plus de 30 millions d’euros, financé par VINCI Autoroutes, en partenariat avec la Région Auvergnes-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglomération.
Nous sommes fiers de pouvoir mettre nos ressources et notre savoir-faire au service de la mobilité durable dans les territoires. C’est toute l’utilité du modèle de la concession que de permettre de financer et réaliser ce type de solutions utiles aux habitants.
Des bénéfices concrets pour les riverains et les mobilités
Les aménagements inaugurés concernent deux ponts stratégiques pour les déplacements quotidiens. Entièrement réaménagés entre septembre 2025 et avril 2026, ils apportent des améliorations immédiates :
- Sécurisation des circulations avec séparation claire entre véhicules, piétons et cyclistes.
- Élargissement et mise à niveau des cheminements doux, facilitant les déplacements à pied et à vélo • Réduction de l’impact visuel grâce à l’installation d’écrans occultants en bois.
- Amélioration du confort et de la lisibilité des traversées.
Au-delà de ces premières réalisations visibles depuis avril 2026, le projet prévoit également la création de plus de 5 km d’écrans acoustiques (15 000 m²) pour réduire les nuisances sonores, de nouveaux franchissements cyclables et piétons ou encore la requalification de la halte fluviale pour renforcer l’attractivité du territoire. Un projet qui illustre une ambition claire : concilier mobilité, qualité de vie et attractivité territoriale, grâce à des solutions concrètes construites en partenariat avec les acteurs locaux.