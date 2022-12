Cette année, les aires des autoroutes A7, A8, A9 et A83 mettent à l’honneur des sucreries régionales et des huîtres. Vous circulez sur l’autoroute A8 ? Arrêtez-vous sur l’aire de Rousset pour découvrir une sélection de coffrets gourmands, mais aussi de coffrets senteurs et beauté. Idée parfaite s’il vous reste quelques cadeaux à faire ou si vous êtes en manque d’inspiration ! Toujours pour les gourmands, les aires de Sorgues sur l’A7, de Fabrègues Sud et de Marguerittes Sud sur l’A9 vous proposent une large sélection de coffrets de produits régionaux composés de chocolats, fruits confits, nougats, et autres douceurs sucrées qui embelliront vos desserts de fêtes.