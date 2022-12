Chaque année, plus de 2 000 de nos collaborateurs sont mobilisés pour la gestion de la viabilité hivernale. Ils sont prêts à intervenir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour votre sécurité. Afin de les préparer au mieux pour affronter ces épisodes météo, ils bénéficient de plus de 9 500 heures de formation consacrées à l’impact et au traitement des phénomènes climatiques et météo sur la chaussée. Une partie des équipes est également formée à la conduite de plus de 700 engins d’intervention (salage et déneigement) répartis sur le réseau - soit 1 engin pour 6 km d’autoroute. Dès l’automne, des réunions de préparation sont par ailleurs organisées avec les conseils départementaux ou encore les forces de l’ordre. Grâce à un partenariat avec Météo France, nous disposons d’outils d’alerte performants permettant d’observer l’évolution de la situation en tout point du réseau.