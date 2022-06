Le samedi 18 Juin 2022, de 11h à 16h, VINCI Autoroutes, Areas, Paul Le Café et aix&terra vous invitent à célébrer la journée internationale du pique-nique sur l’aire de Mornas Village.

Animations gratuites et produits du terroir vous attendent pour cette journée placée sous le signe de la convivialité.



Au programme : animations musicales avec concert live de 12h à 14h, bar à vinyles, stand photo, dégustation de produits de la manufacture aix&terra, bar à smoothie, marchés de producteurs, et même un espace détente.

Une box pique-nique à petits prix (11€10) vous sera proposée afin de découvrir les saveurs de la région Sud :

Sandwich Veggie tapenade poivrons rouges ou Sandwich pain olive, jambon cru, pesto

Coupelle de melons du Vaucluse ou Mousse de fromage blanc et son topping au choix : confiture d’abricots et Calissons Bio / confiture de framboises et citrons de Menton Bio

Boisson au choix

Les animations sont gratuites et se dérouleront sur la terrasse du restaurant. La box pique-nique à commander sur place, auprès de l’enseigne Paul Le Café. Les abonnés Ulys pourront bénéficier de la gratuité de la box pique-nique sur présentation de leur badge télépéage VINCI Autoroutes ou Ulys ou en , dans la limite des stocks disponibles.