Autre mesure en faveur du pouvoir d’achat des usagers : les conducteurs de voitures particulières et de deux-roues motorisés empruntant régulièrement l’autoroute pour leurs déplacements quotidiens, quelle qu’en soit la nature (domicile-travail, domicile-études, visites familiales, loisirs, soins, etc.), se verront accorder une réduction portée de 30 à 40 % sur la totalité des trajets de leur itinéraire préférentiel, dès 10 allers-retours effectués dans le mois, sans limitation de kilométrage. Il suffira aux usagers intéressés de s’abonner à l’offre sur le site en associant à leur badge de télépéage le trajet préférentiel sur lequel la réduction de 40 % s’appliquera, choisi sur l’un des trois principaux réseaux de VINCI Autoroutes (ASF, Cofiroute et Escota). Les clients déjà abonnés à Ulys 30 bénéficieront automatiquement de cette nouvelle offre.