Déjà 5 véhicules d’intervention heurtés sur l’autoroute en 2023 dont 3 engins de salage

Alors que la météo actuelle nécessite une mobilisation totale des équipes de viabilité hivernale pour traiter les chaussées, 3 véhicules de salage ont été percutés ces derniers jours sur le réseau VINCI Autoroutes. Vendredi 20 janvier, en début de soirée, lors d’une opération de salage préventif sur l’autoroute A62 entre Marmande et Aiguillon, une saleuse a été heurtée par une voiture dont le conducteur se serait assoupi, entraînant une collision avec le camion de VINCI Autoroutes. Samedi 21 janvier, peu avant midi, une saleuse, qui intervenait sur l’A89 dans le secteur d’Ussel, a été à son tour heurtée par une voiture dont le conducteur avait perdu le contrôle et qui a été blessé légèrement dans l’accident. Enfin, dimanche 20 janvier vers 21h, une saleuse a été percutée par une voiture effectuant un dépassement à vive allure. A ces 3 accidents, vient s’ajouter celui d’une autre saleuse percutée mercredi 18 janvier, lors d’une intervention préventive sur l’A11. Depuis le début de l’année, on dénombre déjà 5 heurts de véhicules d’intervention sur le réseau VINCI Autoroutes. Pour rappel, 59 véhicules ont été percutés en 2022.