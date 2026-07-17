Des espaces siestes pour prévenir le risque d’endormissement au volant

A la veille d’un nouveau week-end de départs en vacances, la Fondation VINCI Autoroutes publie une nouvelle étude dédiée à la prévention de la somnolence au volant. Deux signaux relatifs à l’hygiène de sommeil ressortent particulièrement et multiplient par deux le risque d’accident : l’irrégularité du sommeil du sommeil (jetlag social) entre les jours de travail et les jours de repos, et une quantité de sommeil insuffisante les jours repos. Parmi les conducteurs ayant eu un accident lié à la somnolence, 31,5 % présentaient une différence de temps de sommeil d’au moins 2 heures entre les jours de travail et les jours de repos. Par ailleurs, 31,5 % dormaient moins de 7 heures les jours de repos, soit un temps de sommeil trop court pour être réparateur.





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