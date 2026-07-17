Services et aires
Des espaces siestes pour prévenir le risque d’endormissement au volant
La Fondation VINCI Autoroutes propose jusqu’au 8 août 2026 des espaces siestes sur 11 aires du réseau VINCI Autoroutes. L’objectif ? Inciter les conducteurs à faire des « siestes-flash » durant leur pause pour prévenir tout risque d’endormissement au volant.
11 espaces siestes installés sur le réseau VINCI Autoroutes pour inciter à la « sieste-flash »
Sensibiliser les conducteurs à la sieste-flash. C’est l’objectif des « espaces sieste » installés à partir du 17 juillet et jusqu’au 8 août 2026 sur 11 aires du réseau VINCI Autoroutes. Une initiative de la Fondation VINCI Autoroutes qui déploie, cet été encore, un large dispositif pour sensibiliser les conducteurs au risque d’endormissement au volant. Au programme, des coussins géants pour pouvoir se reposer et un podcast d’accompagnement à la détente à télécharger sur place. Le but est de promouvoir la sieste-flash, seule antidote efficace à la somnolence au volant durant les longs trajets estivaux sur autoroute. Si vous êtes de passage sur l’aire de Limours-Janvry (A10) ou sur l’aire de Saint-Rambert-d’Albon ouest (A7) les 17 et 18 juillet, vous pourrez aussi profiter des conseils d’un expert de l’Institut National du Sommeil (INSV), d’un coach sportif et des équipiers de la Fondation VINCI Autoroutes.
Sommeil irrégulier et dette de sommeil
A la veille d’un nouveau week-end de départs en vacances, la Fondation VINCI Autoroutes publie une nouvelle étude dédiée à la prévention de la somnolence au volant. Deux signaux relatifs à l’hygiène de sommeil ressortent particulièrement et multiplient par deux le risque d’accident : l’irrégularité du sommeil du sommeil (jetlag social) entre les jours de travail et les jours de repos, et une quantité de sommeil insuffisante les jours repos. Parmi les conducteurs ayant eu un accident lié à la somnolence, 31,5 % présentaient une différence de temps de sommeil d’au moins 2 heures entre les jours de travail et les jours de repos. Par ailleurs, 31,5 % dormaient moins de 7 heures les jours de repos, soit un temps de sommeil trop court pour être réparateur.
Pour en savoir plus sur l’étude de la Fondation VINCI Autoroutes et les espaces sieste :
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