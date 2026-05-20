Services et aires
« Y��’a du Veggie dans l’aire » : faites le plein de saveurs végétariennes lors de votre pause
L’opération « Y’a du Veggie dans l’aire » revient du 22 mai au 14 juin 2026 » sur le réseau VINCI Autoroutes. Découvrez une offre végétarienne variée et gourmande sur plus de 80 aires, lors de votre trajet. Au programme : recettes inédites, animations ludiques et produits de saison… pour une pause saine et savoureuse !
Les saveurs « veggie » s’invitent sur votre trajet, sur plus de 80 aires du réseau VINCI Autoroutes
C’est le retour de l’opération « Y’a du Veggie dans l’aire » sur le réseau VINCI Autoroutes ! Du 22 mai au 14 juin 2026, vous pouvez profiter d’une offre culinaire végétarienne renforcée sur plus de 80 aires de services. Pendant près de trois semaines, les enseignes de restauration proposent une quinzaine de recettes spécialement créées pour l’événement, pensées pour allier plaisir, équilibre et découverte. Parmi les plats proposés, vous pourrez par exemple goûter à une aubergine à la parmesane, un panini caprese, une salade libanaise ou encore un poke bowl veggie. Certaines recettes sont issues de collaborations spécifiques, comme celles imaginées avec « The Fat Brocoli », en partenariat avec Areas.
Quiz, roue de la chance et marchés locaux
Vous prenez la route à l’occasion du week-end de la Pentecôte ? Plusieurs animations vous attendent lors de votre pause, sur les aires participantes. À travers des quiz autour de l’alimentation, des espaces découverte ou encore des roues de la chance 100 % gagnantes, les équipes sur place vous invitent à explorer l’univers de la cuisine végétarienne de manière ludique. Sur l’aire de Montélimar Ouest (A7), des animations sont proposées en partenariat avec l’Association des végétariens de France. D’autres aires, comme l’aire de La Loire ou l’aire de La Plaine de Forez Est (A72) ou les aires de Rousset et Vidauban Sud (A8), accueillent des dégustations de produits végétariens, notamment avec la marque Hari&Co. Les 22 et 23 mai 2026, l’aire de Mornas Les Adrets (A7) se transforme en marché de producteurs locaux, avec des fruits de saison (cerises du Ventoux ou fraises de Carpentras) en partenariat avec la Chambre d’agriculture du Vaucluse.
Une offre diversifiée pour répondre à vos attentes
Avec « Y’a du Veggie dans l’aire », nous souhaitons répondre à l’évolution de vos attentes, alors que vous êtes de plus en plus nombreux à rechercher des alternatives à la viande. En développant les alternatives végétariennes, nous contribuons également à réduire l’empreinte carbone des activités de restauration sur nos aires. Que vous soyez végétarien, curieux ou simplement en quête de nouveauté, découvrez « Y’a du Veggie dans l’aire » et laissez-vous tenter par des recettes originales et des animations conviviales lors de vos prochains trajets !
Découvrez la carte des aires participant à l’opération « Y’a du Veggie dans l’aire »