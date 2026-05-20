« Y’a du Veggie dans l’aire » : faites le plein de saveurs végétariennes lors de votre pause

Vous prenez la route à l’occasion du week-end de la Pentecôte ? Plusieurs animations vous attendent lors de votre pause, sur les aires participantes. À travers des quiz autour de l’alimentation, des espaces découverte ou encore des roues de la chance 100 % gagnantes, les équipes sur place vous invitent à explorer l’univers de la cuisine végétarienne de manière ludique. Sur l’aire de Montélimar Ouest (A7), des animations sont proposées en partenariat avec l’Association des végétariens de France. D’autres aires, comme l’aire de La Loire ou l’aire de La Plaine de Forez Est (A72) ou les aires de Rousset et Vidauban Sud (A8), accueillent des dégustations de produits végétariens, notamment avec la marque Hari&Co. Les 22 et 23 mai 2026, l’aire de Mornas Les Adrets (A7) se transforme en marché de producteurs locaux, avec des fruits de saison (cerises du Ventoux ou fraises de Carpentras) en partenariat avec la Chambre d’agriculture du Vaucluse.