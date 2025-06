Et si vous vous offriez une pause végétarienne ? Du 6 au 22 juin 2025, retrouvez l’opération « Y’a du veggie dans l’aire » sur 68 aires de services du réseau VINCI Autoroutes. Durant deux semaines, plusieurs enseignes vous proposent une alternative de repas non « carnée » à travers des menus et des offres promotionnelles. L’objectif est de réduire l’empreinte environnementale de l’alimentation, y compris lors de la pause sur l’autoroute ! Saviez-vous par exemple qu’un plat veggie à base de lasagnes végétariennes et de salade verte, émettait 3 fois moins de gaz à effet de serre qu’un steak frites ?



Lors de vos prochains trajets, offrez-vous une pause gourmande… mais veggie ! De passage en région parisienne sur l’A10 ? Sur l’aire de Limours Janvry, le foodtruck La Vie vous propose les 7 et 8 juin toute une gamme de produits végétariens qui imitent la viande, comme le bacon, le jambon et les lardons. Direction l’aire d’Ambrussum nord, sur l’A9, le 6 juin pour profiter des délicieux produits non carnés de l’enseigne Ramdam, une jeune marque française qui reverse 1% de ses ventes à des associations caritatives. La chambre d’agriculture du Vaucluse vous donne quant à elle rendez-vous sur l’aire de Mornas, sur l’autoroute A7. Au programme, vente de produits locaux comme des cerises du Ventoux, des fraises de Carpentras et de l’ail de Piolenc. De quoi vous régaler avec des produits sains et 100% veggie !



Retrouvez les aires participant à l’opération « Y’a du veggie dans l’aire » en cliquant ici