Imaginée par l’architecte Ludovic Magnifico, l’aire de Cœur de Sologne rend hommage à son territoire. Le nouveau décor s’inspire des forêts et des étangs de Sologne. Entre deux murs végétaux, déambulez dans le nouveau bâtiment au son des bruits de la forêt… Au niveau de la boutique, un écran tactile vous invite à découvrir les atouts culturels et touristiques de cette belle région. Côté restauration, 3 enseignes donnent la part belle à la qualité et l’ancrage local : la Table de Sologne qui propose des spécialités locales comme la tarte tatin salée, l’andouille de Jargeau ou le Pithiviers, Maison Pradier qui revisite sandwichs et plats chauds, et Le Spot, un concept estival extérieur qui évoque l’esprit cabane et des grillades en plein air.