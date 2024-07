Tout l’été, l’opération #StopMégots fera étape sur 8 aires d’autoroute de l’arc méditerranéen et de la façade atlantique. Vous pourrez y découvrir une exposition saisissante montrant des photos de nature contrastant avec des clichés de forêts ravagées par le feu. Des équipiers de la Fondation VINCI Autoroutes et de l’Entente Valabre, partenaire de l’opération, iront à votre rencontre pour vous sensibiliser au risque de jet de mégots lors de votre trajet et sur votre lieu de vacances. Lors de ces étapes, mais aussi sur les animations #BienArriver, 25.000 cendriers de poches seront également distribués aux fumeurs lors de leur pause. Cette année encore, le message clair : plus aucun mégot ne doit être jeté par terre ou par la fenêtre !



Découvrez tous les détails de #StopMégots et la carte des 8 aires participant à l’opération sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes : en savoir plus