De passage sur l’autoroute A85 entre Angers et Tours ? L’aire Shell de Longué-Les-Cossonières propose une chasse aux œufs et une distribution de gourmandises. Idéal pour se dégourdir les jambes et profiter d’une pause plus longue, propice à la détente et à la récupération. La même animation sera proposée sur les aires de Montblanc Nord et Sud sur l’A9 et sur l’aire du Pays de Brive sur l’A89. Enfin sur l’aire de Toulouse Sud (A61), l’aire de la Vallée de l’Erve (A81) ou l’aire des Herbiers (A87), l’enseigne Dyneff offrira des pièces en chocolat aux voyageurs s’arrêtant dans leurs stations. Vous aussi, venez fêter Pâques lors de votre pause, sur le réseau VINCI Autoroutes !