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« Pâques est dans l’aire » : des surprises sur votre trajet durant le week-end Pâques !
Vous prendrez la route pour le week-end Pâques ? VINCI Autoroutes et ses partenaires renouvellent l’opération “Pâques est dans l’aire”. Sur près de 60 aires, profitez de votre pause, du 4 au 6 avril 2026, pour faire le plein d’animations, de surprises… et de chocolat !
« Pâques est dans l’aire », du 4 au 6 avril 2026 sur près de 60 aires du réseau VINCI Autoroutes
Vous partirez peut-être en famille pour le week-end de Pâques ? Et si vous profitiez de votre trajet pour débuter les festivités ! Du 4 au 6 avril 2026, l’opération « Pâques est dans l’aire » vous attend sur près de 60 aires de services du réseau VINCI Autoroutes. Au programme : ateliers pour les enfants, chasse aux œufs et bien sûr, distribution de chocolat ! Parmi les animations phares, la « route de la chance Autogrill ». Sur l’aire de Montélimar Est (A7), Blois Villerbon (A10) ou encore Corbières Nord (A61), faites tourner la roue et repartez un cadeau. Chocolats ou bons de réduction, un gain est garanti pour chaque participant.
Chasses aux œufs et douceurs chocolatées
Dans de nombreuses stations Avia, notamment sur les aires de Vendée (A63), Chavanon (A89), ou Jardins de Villandry (A85), des photobooths et « passe têtes » thématisés vous permettront de repartir avec un souvenir. Les équipes proposeront également une distribution de chocolats les 5 et 6 avril. Même chose sur les aires de Sorgues et Latitude 45 sur l’A7, ou encore Vidauban Sud sur l’A8. Rendez-vous également sur plusieurs aires E.Leclerc pour faire le plein d’animations avec vos enfants ! Sur les aires de Frontonnais Nord et Sud (A62) une mascotte « Lapin crétin » animera un atelier coloriage, tandis qu’une grande distribution de bonbons est prévue sur l’aire de Port Lauragais sur l’autoroute A61.
Une pause plus longue pour un voyage en toute sécurité
De passage sur l’autoroute A85 entre Angers et Tours ? L’aire Shell de Longué-Les-Cossonières propose une chasse aux œufs et une distribution de gourmandises. Idéal pour se dégourdir les jambes et profiter d’une pause plus longue, propice à la détente et à la récupération. La même animation sera proposée sur les aires de Montblanc Nord et Sud sur l’A9 et sur l’aire du Pays de Brive sur l’A89. Enfin sur l’aire de Toulouse Sud (A61), l’aire de la Vallée de l’Erve (A81) ou l’aire des Herbiers (A87), l’enseigne Dyneff offrira des pièces en chocolat aux voyageurs s’arrêtant dans leurs stations. Vous aussi, venez fêter Pâques lors de votre pause, sur le réseau VINCI Autoroutes !
Les aires partenaires de l’opération « Pâques est dans l’aire » 2026
Retrouvez l’ensemble du programme et les aires participantes à l’opération.
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