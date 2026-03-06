Electromobilité : les bornes 600 kW arrivent sur le réseau VINCI Autoroutes

Concrètement, lorsque plusieurs véhicules sont en charge simultanément, la puissance est partagée dynamiquement pour optimiser les temps de charge. Si un seul véhicule compatible est connecté, jusqu'à 600 kW peuvent lui être fournis, et il peut récupérer jusqu'à 300 km d'autonomie en moins de huit minutes grâce au connecteur CCS2 standard. L’aire de Sorgues, située sur l’autoroute A7, entre Avignon Nord et Orange (direction Lyon) est un axe particulièrement fréquenté. Avec ces 6 nouveaux points de charge ultrarapides, elle totalise à présent 14 places dédiées à la recharge électrique. Avec 100% de ses 181 aires de services équipées et 40 aires de repos, VINCI Autoroutes est le réseau concédé le plus densément doté de points de charge au monde.