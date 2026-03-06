Services et aires, Environnement
Electromobilité : les bornes 600 kW arrivent sur le réseau VINCI Autoroutes
Gagner jusqu’à 300 km d’autonomie électrique en 8 minutes, c’est possible ! Les bornes de recharge 600 kW s’installent sur nos aires pour vous permettre une recharge encore plus rapide lors de vos déplacements sur l’autoroute.
6 points de charge ultrarapides installés sur l’aire de Sorgues sur l’A7
C’est une petite révolution dans le monde des bornes électriques ! Les premières bornes de recharge 600 kW s’implantent sur le réseau VINCI Autoroutes. Leur particularité ? Elles permettent de gagner jusqu’à 300 km d’autonomie en seulement 8 minutes. EASYCHARGE, VINCI Autoroutes et IONITY franchissent une nouvelle étape en faveur de l’électromobilité avec la mise en service de 6 de ces points de charge ultrarapides sur l’aire de Sorgues, sur l’autoroute A7. Equipées de la technologie « Alpitronic HYC 1000 », ces bornes (les premières installées sur une autoroute française) offrent un niveau de puissance pensé pour la prochaine génération de véhicules électriques.
Jusqu’à 300 km d’autonomie en moins de 8 minutes
Concrètement, lorsque plusieurs véhicules sont en charge simultanément, la puissance est partagée dynamiquement pour optimiser les temps de charge. Si un seul véhicule compatible est connecté, jusqu'à 600 kW peuvent lui être fournis, et il peut récupérer jusqu'à 300 km d'autonomie en moins de huit minutes grâce au connecteur CCS2 standard. L’aire de Sorgues, située sur l’autoroute A7, entre Avignon Nord et Orange (direction Lyon) est un axe particulièrement fréquenté. Avec ces 6 nouveaux points de charge ultrarapides, elle totalise à présent 14 places dédiées à la recharge électrique. Avec 100% de ses 181 aires de services équipées et 40 aires de repos, VINCI Autoroutes est le réseau concédé le plus densément doté de points de charge au monde.